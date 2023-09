PREKRETNICA: Ako SAD preuzmu dijalog između Beograda i Prištine, to bi moglo da dovede do jačih pritisaka na Srbiju

Nakon poslednjih propalih razgovora Beograda i Prištine u Briselu, pod dirigentskom palicom evropskih posrednika Miroslava Lajčaka i Đuzepa Borelja, još jednom se pokazalo da Evropska unija, po svemu sudeći, nema kapacitet da stvar dovede do kraja, ocena je stručnjaka. Oni ukazuju da stoga postoji velika mogućnost da SAD pokušaju i zvanično da uzmu stvar u svoje ruke, te pojačaju pritiske na Srbiju ne bi li je naterali da se stvar finišira.

Da nema dvojbe da će se SAD više uključiti u proces dijaloga, pa možda čak i zvanično preuzeti kormilo iz ruku EU, za Kurir ocenjuje Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost.

Kontrola Balkana

- Znalo se da EU nema kapacitet da završi kosovsko pitanje i da će njihova uspešnost zavisiti od podrške SAD. Zaista je pitanje koliko su oni pružali jasnu podršku, jer kosovski premijer Aljbin Kurti nikada nije bio adekvatno sankcionisan za urušavanje pregovaračkog procesa, a tu je odgovornost primarno na SAD, koje imaju dominantnu poziciju. Ne bih uopšte isključio mogućnost da se sada SAD i nedvosmisleno uključe u pregovarački proces, jer sledeće godine idu izbori u SAD, te verujem da će Bajdenova administracija želeti spoljnopolitički uspeh u vidu nekog sporazuma Beograda i Prištine. Zato me uopšte ne bi iznenadilo da u punom kapacitetu krenu tim putem i preuzmu zvanično vodeću ulogu u pregovaračkom procesu. To svakako nije pozitivno za nas, jer i jedni i drugi, i EU i SAD, priznaju nezavisno Kosovo i ne poštuju naš teritorijalni integritet. Ali to je realnost s kojom se moramo suočiti i očekivati još jače i direktnije pritiske SAD ako preuzmu pregovore - rekao je Graovac.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za Kurir ukazuje da su SAD inicijator ovih pregovora, njihov dušebrižitelj i povremeni posrednik.

- Sve više se ubrzava rok do kog SAD moraju da ceo preostali balkanski džep stave pod kontrolu, odnosno da što pre prestane da bude nerešeno pitanje i postane uključen u evroatlantske organizacije. Istovremeno, Kosovo je problem koji Amerika ne može da reši bez Srbije i jedino rešenje je pritisak na Srbiju - iznutra, spolja i sa strane, a paralelno treba rešavati i pitanje Republike Srpske jer je to nerazdvojni problem. Srbija će biti saterana u sve neugodniji ugao i od Albanaca, koji izvršavaju američke taktičke naredbe, i sa Zapada - kazao je Jovanović.

Politička igra

Bivši ambasador pri UN Branko Branković pak smatra da velike sile čekaju okončanje rata u Ukrajini kako bi posle toga odmerili snage i o ovom pitanju.

- Pre svega, niko nije ništa ni očekivao od razgovora u Briselu jer je to jedna dobro smišljena politička akcija koja ima za svrhu da pokaže kako su i NATO i Kvinta i SAD dobri momci, a navodno je kosovski premijer Aljbin Kurti loš momak, što je prvi deo te političke igre. Oni time žele da pokažu kako je Kurti predsednik vlade neke države koja postoji, te tako pokušavaju da promovišu da on nešto može ili ne može da prihvati. Istovremeno, s tim razvlačenjem žele da sačekaju da bi videli na koji način će se rešiti pitanje Ukrajine, jer će situacija na Kosovu biti rešavana u skladu sa interesima političkih snaga koje su dovele do nekog sporazuma. U ovom trenutku osnova svega je lagano odugovlačenje jer se tu javio, uslovno rečeno, još jedan važan, četvrti faktor, a to je nagli porast uticaja i značaja Briksa - kazao je Branković za Kurir.

Predrag Rajić EU i SAD aktivni u nalaženju rešenja Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost poručuje da u iznalaženju rešenja treba da budu aktivni i EU i SAD. - Evropska unija i SAD moraju iskoristiti instrumente koji im stoje na raspolaganju kako bi sprečili Aljbina Kurtija u vršenju novih nepočinstava koja vode ka eskalaciji nasilja. I EU i SAD treba da budu proaktivni, a ne reaktivni subjekti u tom smislu - kazao je on.

Snežana Paunović Da obuzdaju Kurtija ili slede nesagledive posledice Snežana Paunović, član skupštinskog Odbora za KiM, kaže za Kurir da je sigurno da SAD imaju veliki uticaj na zvaničnike tzv. republike Kosovo, ali u poslednje vreme, čini se, ne i presudan. - Deluje kao da dominira Nemačka. Bilo bi dragoceno da angažman zvaničnog Vašingtona bude veći, pre svega zato što su u dobrom procentu tvorci te Frankenštajn tvorevine Kosova. Bilo kako bilo, za mir na Balkanu neophodno je da obuzdaju razularenog Kurtija, ukoliko se to ne dogodi, biće odgovorni za posledice, bojim se, nesagledivih razmera - upozorila je ona.

