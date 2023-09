MOŽE LI USLEDITI TALAS OTPRIZNAVANJA KOSOVA NAKON GOVORA PREDSEDNIKA? Stanković nema dilemu: Traže da obustavimo aktivnost!

Većina Srba koji su iskusili nepravdu i kršenje međunarodnog prava, duboko su se emotivno saglasili s predsednikom Aleksandrom Vučićem na sednici Generalne skupštine UN.

Oni su s punim razumevanjem pozdravili njegove reči i podržali svaku izgovorenu frazu.

foto: EPA / Jason Szenes

U svojoj izjavi, predsednik je hrabro istakao stalnu prisutnost dvostrukih standarda, što je često dovelo do problema u Srbiji.

Ovim povodom, gost "Usijanja" koji je analizirao reči, ali i moguće scenarije za budućnost je Dejan Vuk Stanković, politički analitičar.

Postoje nadanja da bi nakon ovih poruka moglo da usledi talas povlačenja priznanja Kosova, pa je Stanković rekao:

- Ta opcija nije nemoguća, da budemo iskreni, ali dok se ne dogodi ne mogu potvrditi koliko je verodostojna. U poslednje vreme smo imali značaj broj povlačenja, to šteti afirmaciji Kosova, a od nas se upravo traži, francusko-nemačkim papirom, da obustavimo tu aktivnost. Dosta nam se zamera zbog toga, doduše to nisu javne zamerke, ali to je jedna od zamerki koju naš predsednik sluša u svakodnevnom kontaktu sa EU ili predstavnicima nekih pojedinačnih zemalja, koji su sponzori kosovske nezavisnosti.

00:57 MOŽE LI USLEDITI TALAS ODPRIZNAVANJA KOSOVA NAKON GOVORA PREDSEDNIKA? Stanković nema dilemu: Traže da obustavimo aktivnost!

Potom je naglasio da te inicijative pokreće SAD:

- Nije to inicijativa Kosova, već pre svega, Sjedinjenih Američkih Država. Naša ideja za otpriznavanje je negde zajednički definisana sa dve druge članice Saveta bezbednosti, odnosno Kinom i Rusijom. To je bitno, jer ovi koji promovišu nezavisnost Kosovo možda bi pokušali da imaju veliku većinu, i da tako preko Generalne skupštine uvedu u UN. Doduše, ako je situacija pola-pola onda otpada taj scenarijo.

