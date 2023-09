"KOSOVSKA POLICIJA SE MORA SKLONITI SA SEVERA" Zoronjić: Nisu ih Albanci čuvali, nego Srbi! Ovako, bojim se da će doći DO NAJGOREG

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije gostovao je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir TV davši analizu trenutne bezbednosne situacije na KiM.

Ružne i tužne scene sa KiM je kontinuitet nasilja nad Srbima, odnosno njegov nastavak, nije optimističan Zoronjić dok započinje razgovor. On ne zna šta se može postignuti ovim:

- Ljudi nisu morali biti ubijeni kao da su na frontu. Šta se ovo dešava? Ovo nije nešto što mi smemo da normalizujemo. Ovo je korak ka pogromu naroda sa Kosova i Metohije.

Istakavši prethodna dešavanja uz nasilje u Banjskoj nastavio je:

- Ovo se koristi za predstavljanje narativa da se prikaže da nisu Albanci ti koji eksaliraju sukob, nego da su Srbi ti koji to rade. Od početka godine i pojačanog talasa nasilja, sve to vode ka daljoj eskalaciji. Srbiji to ne ide u prilog. U slučaju bilo koje eskalacije, Srbi na KiM se nalaze pred egzodusom i mi nemamo luksuz da idemo u bilo šta osim u mir. Ovo je korak dublje eskalacije. Šta je sledeće? - pita Zoronjić.

On se boji sledećeg:

- Evropa ne sme da veruje Kurtijevim lažima, a nema mesta "kosovskoj" policiji na Severu Kosova i Metohije. Srbi su doneli političku i društvenu odluku da izađu iz institucija. Stanje na terenu time mora da se promeni. Ovde nije reč o kosovsko-srpskim policajcima, a sada kada nemamo Srbe kao policajce mora aposlutno da reaguje Međunarodna zajednica i preuzme red i mir na celoj teritoriji KiM. Nisu Albanci čuvali Srbe, nego Srbi. Ako se ovako nastavi do deeskalacije neće doći. Kosovska policija se mora skloniti sa KiM i tu policiju na severu moraju da čine Srbi.Srbija će štititi svoj narod, ali bojim se da će ovo samo dovesti do nestanka Srba na Kosovu i Metohiji.

