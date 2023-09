BANJSKA POD OPSADOM: Stručnjaci: Kurti isključivi krivac za sav haos na KiM, ali TREĆA STRANA ima interese od nereda!

Selo Banjska u opštini Zvečan, gde je u nedelju bilo poprište sukoba između Kosovske policije i grupe Srba koji su pokušali da blokiraju put, i dan posle je bilo pod opsadom policije i istražnih organa Prištine. Bilans žrtava se povećao, jer je u međuvremenu, kako su preneli prištinski mediji, pronađeno još jedno beživotno telo učesnika sukoba sa Kosovskom policijom.

Lažne vesti

Tužilac Naim Abazi izjavio je za Kohu da je telo pronađeno prilikom kontrole područja na kojem se sukob dogodio. Kako je rekao Abazi, pronađen je i automobil koji ispituju nadležne ekipe. To je, uz troje lokalnih Srba i jednog kosovskog policajca, peta žrtva sukoba koji je izbio u nedelju rano ujutro. Saznalo se da su u vatrenom obračunu u Banjskoj stradali I. M. i B. M. iz Leposavića, kao i S. N. iz Zvečana, čime su se tvrdnje kosovskog premijera Aljbina Kurtija da je reč o ljudima poslatim iz Beograda pokazale lažnim. Iz manastira Visoki Dečani poručuju da u prostorijama manastira Banjska nije pronađeno nikakvo oružje, već samo u vozilima naoružanih napadača u blizini manastira. Oni upozoravaju i da širenje lažnih informacija na račun crkve, monaha i hodočasnika ne podstiče mir, već samo eskalira međuetničke tenzije na Kosovu.

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Do sada je šest Srba uhapšeno. Kosovska policija tvrdi da su dvojica bili u uniformama, a četvorica su pomagala u akciji putem radio komunikacija, a juče su objavljivali i informacije o zaplenjenom oružju i motornim vozilima koji, kako tvrde, pripadaju napadačima.

Iz sela Banjska se i dalje ne može ni ući ni izaći, jer su svi prilazi bili blokirani, a bezbednosna situacija veoma napeta. Iz Prištine su saopštili da proveravaju i vernike koji su nedelju proveli u manastiru Banjska, gde je grupa Srba pokušala da pronađe utočište, ali su ekspresno bili opkoljeni kosovskim specijalcima. Oni su sa dugim cevima tokom jučerašnjeg dana kontrolisali vozila na prilazu Zvečanu iz pravca Zubinog Potoka, helikopter je nadletao područje od Banjske ka Leposaviću. Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak su i juče bili zatvoreni za saobraćaj i putnike iz pravca centralne Srbije, dok je moguće proći iz pravca Leposavića ka Raški.

Povod za represiju

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić naglasio je da Srbija treba da se čuva svih provokacija i da Srbi na Kosovu treba da ostanu mirni i veruju svojoj državi koja će učiniti sve da se sačuva mir. Dačić je poručio da se u ovoj situaciji međunarodna zajednica izmiče, praktično dozvoljava da dođe do sukoba na Kosovu i ostavlja Srbe na odstrel "kosovsko-albanskoj policiji".

foto: Kurir televizija

Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović upozorava za Kurir da je Kurti jedini koji iz ove situacije ima korist, jer je iznudio povod za buduće represivne akcije prema Srbima.

- Ovaj incident, koji predstavlja oružani sukob sa smrtnim ishodom na obe strane, ide u prilog Kurtiju koji je i uzročnik institucionalog nasilja nad Srbima, nažalost uz prećutnu saglasnost Brisela i prvenstveno zemalja Kvinte. Smatram da je ovo prelomni trenutak koji će Kurti iskoristiti kao povod za buduće represivne aktivnosti na severu pod okriljem navodne borbe protiv terorista, iako je svima jasno da na taj način želi proterati Srbe sa vekovnih ognjišta. Najveća odgovornost u budućim danima i nedeljama je na Kforu koji ne sme dozvoliti ugrožavanje bezbednosti i života Srba na severu i ulazak tzv. vojske Kosova pod okriljem borbe protiv terorizma - upozorava naš sagovornik.

foto: Kurir tv

On smatra i da Srbija mora zahtevati hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN.

- To je neophodno kako bi se upozorilo na bezbednosno alarmantne poteze Kurtija, na koje će Srbija samo u krajnjem slučaju odgovoriti u skladu sa Rezolucijom 1244 - napominje Bjegović.

Predsednik Saveta za strateške politike Dragan Šutanovac smatra da je napad na kosovske policajce najgori mogući scenario kako za Srbe na Kosovu tako i za Beograd.

foto: Privatna Arhiva

- U trenutku kada svi sa Zapada jednoznačno prepoznaju Kurtija kao čoveka koji ne poštuje dogovore nekome je u interesu da se stanje promeni, a Srbi prikažu kao glavni izvor nestabilnosti. Danima pišem i govorim o interesima treće strane koja bi da se širom planete prošire sukobi i sugerišem da se ništa ne radi u korist svoje štete, a za interes treće strane. Ono što je izvesno, jedino Beogradu i Srbima sa Kosova ne treba nikakav oružani sukob. Neophodna je ozbiljna i kredibilna istraga, a u ovoj situaciji to teško da mogu da izvedu prištinske vlasti - ocenio je Šutanovac na društvenoj mreži X.

Spirala nasilja

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun upozorio je da su specijalizovane militarizovane jedinice udarna pesnica Kurtija za sprovođenje terora nad srpskim narodom.

foto: Kurir televizija

- Ono što je očigledno, Kurtijev militaristički režim, sistematskim terorisanjem srpskog naroda, posebno na severu Kosova, oduzimanjem osnovnih uslova za život, stvaranjem praktično pritiska koji vodi ka iseljavanju, doveo situaciju na severu do tačke pucanja i na to smo upozoravali - napominje Drecun.

Politički analitičar iz Gračanice Aleksandar Gudžić kaže da se na Kosovu oseća strah i da nije isključeno da će doći do novih incidenata

- Tu nema pobednika, jedini gubitnici su građani Kosova koji su ceo dan bili u jednoj vrsti vanrednog stanja i iščekivali šta može da se desi, i da li to nasilje i ta pucnjava i puškaranje, da li je moglo da proizvede sukob širih razmera, da se on prelije i na ostale delove Kosova... Znajući sve ono što je proteklih meseci i godina radila Priština, nije isključeno da dođe do novih incidenata i sukoba, jer jedno nasilje povlači drugo nasilje i tako sve u krug. NATO i Kfor se ponašaju kao legalisti i podržavaju institucije sa svim onim manama koje te institucije imaju, ali to je nešto sa čime se suočavamo godinama, da međunarodna zajednica, pre svega njen zapadni deo, ima razumevanje za nasilje koje vrši Priština nad Srbima, ili ima opravdanje za ono što Priština godinama radi - ocenio je Gudžić za Kosovo onlajn.

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost smatra da bi u ovom trenutku najbolje rešenje bilo da međunarodne snage budu raspoređene na severu Kosova, što Srbija i govori od momenta "okupacije severa pokrajine".

- Imali smo sukob i sa Kforom i upade u zgrade opštine od strane takozvanih gradonačelnika. Sve to je samo dolivalo ulje na vatru dok nije došlo do ovog momenta i sasvim sigurno da, ukoliko bi bilo prisustvo međunarodnih snaga na severu Kosova, ta situacija bi se mnogo lakše podnela i Srbi bi se osećali bezbednije- rekao je Miškeljin za Kosovo onlajn.

Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša kaže da se nešto ovako očekivalo nakon silnih napada koji su sve učestaliji od Božića.

- Imali smo priliku da vidimo da će se nakon Vučićevog govora Zapad okrenuti protiv Beograda i da će biti izvršene određene akcije i pritisak. Sva pompa od juče (nedelje) po kosovskim medijima, odrađena je tako da se sva odgovornost prebaci na Beograd - izjavio je Beriša za Pink.

Kurir.rs