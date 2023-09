PREDSEDNIK VUČIĆ: Razgovarao sam sa Blinkenom o situaciji na KiM! Neka dođe NATO, Kurti će onda manje da divlja!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kulu Beograd sa ličnim izaslanikom predsednika UAE, princom Kaledom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom i predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

Nakon ovog susreta predsednik se obratio javnosti i odgovorio na pitanja okupljenih novinara.

Vučić je odmah istakao da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Entoni Blinkenom. - Imao sam dug i nelak razgovor sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom – otkrio je Vučić, dodajući da se razgovaralo o situaciji na Kosmetu, kao i to da je bilo stvari oko kojih su se saglasili i onih oko kojih se nisu saglasili. - Saglasili smo se oko toga da je potrevna deeskalacija i značajno veća uloga KFOR-a, i Srbija će to uvek podržati. Negirao sam neistine o najvećem stepenu borbene gotovosti naših snaga. Nismo se saglasili oko prirode onoga što se dogodilo na KiM, posebno sa onim vezanim za kosovski suverenitet - rekao je Vučić o dugom telefonskom razgovoru sa Blinkenom.

- Ne interesuje me šta bilo ko na svetu misli o tome. Mi imamo dokaze da je najmanje jedno, a moguće dva lica bukvalno hladnokrvo likvidirani, kada nisu bili likvidirani u borbi, nego samo ranjeni, bili su u životi i predali se, a onda su sa male udaljenosti likvidirani. Nisam želeo da se saglasim da je to bila bilo kakva perfektna profesionalno urađena akcija - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je naveo da je Blinkenu postavio pitanje zašto je EULEKS bio odbijen da bude u akciji na severu KiM.

Kaže i da je američki sekretar govorio i o mogućim merama protiv Srbije "ukoliko se ne budemo ponašali na odgovarajući način".

- Vi ste velika zemlja, super sila, vaše je da činite šta mislite da morate, ja sam potpuno protiv toga i mislim da je to vrlo loše, ali postoje stvari kojih mi moramo da se držimo, a to je pre svega istina.

Predsednik je prokomentarisao i navode hrvatskih medija "da su mu svi okrenuli leđa".

- Što se Hrvata tiče... Da li vas čudi što toga ima i u našoj zemlji. Koliko ima njih u našoj zemlji koji navijaju za Kurtija? Ja to očekujem. U našoj zemlji imate koliko Rašića, Radomirovića, imali ste kod Palevića njih koliko hoćete. Kakva je razlika? Kojima je on objašnjavao da je pacifista i mirotvorac. Hoćete mene da naterate da o tome govoriom da bi se nekome umilostivio, dodvorio? Ne pada mi napamet. Tako da ja to očekujem.

O Milanu Radoičiću je Vučić rekao da je to pitanje za tužioca i za druge državne organe.

- Ako je neko mislio da će on da beži, neće. Znam sigurno da policija mora na osnovu medijskih izveštaja da prikupi informacije.

- Ne, nego smo mi idioti koji bi ugrozili svoju poziciju – rekao je Vučić na novinarsku konstataciju da je Radoičić rekao da Beograd nije umešan u dešavanja u selu Banjska.

- Ono u šta mene nećete da ubedite, ja imam država ima dokaze i goniće hladnikrve ubice, izjave i fotografije. Te priče o divnim profesionalcima, koji se suprotstavljaju srpskom terorizmu, to vi možete da pričate. Nek šalju NATO, manje će Kurti da divlja.

Predsednik prokomentarisao i današnje posete - Šeik Kaled je sin i princ prestolonaslednih Ujedinjenih Emirata, ono što je do nedavno bio šeik Muhamed bin Zajed, tako da neka ljudi razmisle o značaju, a ja sam ponosan što sam imao priliku da ga ugostim, kao i premijera Mađarske Viktora Orbana. Za koji dan idem da se na mene sruči sav bes povodom svega što se zbivalo, u Evropsku političku zajednicu, u Španiju, a posle toga, može da se dese da promene datum, Ujedinjenih nacija sednica Saveta bezbednosti, posle toga idemo u Kinu, na 3 ili 4 dana, gde ćemo potpisati najvažnije ugovore. Možda ni Kina nije značajna, ja mislim da je najveća i najvažnija zemlja sveta, vi kako hoćete. Možda nekome nije važna - rekao je Vučić.

- Rekli su da ne smem da idem na izbore jer su mi zabranili Amerikanci, kad smo rekli mi želimo da vam ispunimo zahteve, oni kažu "nemojte molim vas, šalili smo se". Hoćemo da nam zemlja bude nezavisna, suverena, slobodna, ane da nam bude kolonijalna. Neka se spremaju, ostaje im još 79 dana do izbora, oni su sigurni pobednici. Mi ćemo se boriti za srpski narod, pa kom opanci kom obojci. prihvatićemo volju naroda, sklonićemo se sa vlasti. Samo neka još to pokažu na izborima.

Podsetimo, predsednik Vučić izjavio je danas, posle susreta sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i izaslanikom predsednika Ujedinjenih arapskih Emirata princem prestolonaslednikom Abu Dabija šeikom Kaledom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, da veruje da su napravili dobar sastanak i dobar rezultat.

– Naše dve zemlje su zemlje bez luka i mora, zavisni smo od Konstance, Soluna, Pireja i moramo da pronalazimo nova rešenja za izvoz i uvoz naših roba, zatim bezbednost u oblasti vode i hrane, energetsku beznednost, analizu dostupnosti radne snage svih profila posebno zanatskih. Razgovarali smo o mogućnosti formiranja zajedničke kompanije u oblasti stočarstva, naročito ovčarstva, govedarstva. Potreban je razvoj poljoprivredne infrastrukture, mi smo sa svega 5,6 odsto pokriveni sistemima za navodnjavanje – rekao je Vučić.

