"ODBRANIĆU NAŠU SRBIJU MAKAR BIO JEDINI KOJI TO ČINI" Predsednik Vučić poslao snažnu poruku građanima (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i uputio veoma važnu poruku građanima naše zemlje.

- Odbraniću našu Srbiju makar bio jedini koji to čini, a znam da nisam jedini. Živeće Srbija! - napisao je predsednik.

Podsetimo, predsednik Vučić je sinoć rekao je da će premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti nastaviti progon i maltretiranje Srba. Takođe, predsednik je istakao da će Kurti imati podršku za to. Kako kaže, Kurtiju je uvek bilo dozvoljeno da radi šta hoće.

Vučić je u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji obećao da neće ostaviti narod na Kosovu i Metohiji bez podrške Srbije.

- Ja neću ostaviti narod na KiM bez podrške Srbije, i pomažemo im koliko možemo. U novcu više nego ikada, politički više nego ikada, ali bezbednosno ne možemo. Mogu ja da pričam o ingerencijama, ali to njima nije uteha. Ljude molim da to razumeju. Ovo sam osetio kao težak udarac, znam koliko je ljudi plakalo u Srbiji. I povodom ovih obdukcionih nalaza, suze vam same kreću - kazao je on.

Kurir.rs