"DRUGIMA SU 23 GODINE VEČNOST, A JA JE TEK ZAVODIM" Srpski političar proslavio godišnjicu braka uz Silvanu i sliku kako je ljubi

BEOGRAD - Srpski političar i lider LDP Čedomir Čeda Jovanović jedan je od ređih u svetu poltike koji otvoreno izjavljuje ljubav supruzi, a ovog puta je povod njihova 23. godišnjica braka.

"#23 svaki dah, pogled, dodir još uvek drži vreme, drugima su 23 godine večnost...a ja je tek zavodim...i tako sve do poslednjeg daha...", napisao je Jovanović na mrežama - Fejsbuku i Instagramu, uz fotografiju strasnog poljupca sa suprugom Jelenom i sevdalinku u izvođenju legendarne Silvane Armenulić.

Ah, što ćemo ljubav kriti kad ja moram tvoja biti

Srce više nije moje tebi dragi pripalo je

Šta me tebi tako vuče osjećaji mene muče

Il’ me uzmi il’ me ubi ne daj drugom da me ljubi