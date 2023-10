DODELJENA NAGRADA POVODOM DANA OSLOBOĐENJA ĆUPRIJE: Vesiću priznanje "Počasni građanin" za doprinos u razvoju opštine!

Skupština opštine Ćuprija, na Dan oslobođenja grada, svoje najvrednije priznanje - titulu Počasnog građanina - dodelila je ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranu Vesiću, za veliki doprinos razvoju te opštine, kroz realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata.

Ministar Vesić je u video-obraćanju odbornicima zahvalio na priznanju, navodeći da ga doživljava kao nagradu celom Ministarstvu i Vladi Srbije za sve što su uradili za Ćupriju, ali i kao obavezu da i dalje pomaže tu opštinu.

On je istovremeno najavio nove projekte u Ćupriji, među kojima su radovi na putevima i mostovima, ali i izgradnja industrijske zone koja će se prostirati na 700 hektara i biće najveća industrijska zona južno od Beograda.

Kada je reč o državnim putevima, Vesić je pomenuo rehabilitaciju puta Ćuprija-Despotovac, dužine 21 kilometar, i dodao da su počeli radovi na rehabilitaciji puta Paraćin-Ćuprija dužine 3,5 kilometara, kao i radovi na rehabilitaciji puta Ćuprija-Supska-Krušar, dužine 11 kilometara.

Istakao je i da je Ćuprija u okviru projekta "Čista Srbija" uradila dobar posao, izradila tehničku dokumentaciju, pribavila građevinske dozvole za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Terekovo i Minelovo, u ulicama Mutapova i Dimitrija Tucovića, ukupne dužine oko šest kilometara i vrednosti 1,3 miliona evra. Ti radovi biće deo narednih faza projekta "Čista Srbija".

Što se tiče mosta na Velikoj Moravi, Vesić je rekao da je Vlada Srbije ratifikovala sporazum sa Španijom i dodao da je španska firma, koja je nominovana od strane španske vlade, uradila tehničku dokumentaciju, da je pripremljena finansijska ponuda, te da će vrednost tog mosta biti oko 45 miliona evra.

- Biće tu još stvari koje će se raditi u Ćupriji, među kojima je i ritejl park u industrijskoj zoni, tako da će građani Ćuprije u svakom slučaju osetiti korist od svega što se dešava u Srbiji: ubrzane izgradnje infrastrukture, puteva i železnica, dolaska stranih investicija. Sve se to dešava jer je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vlade da se Srbija saobraćajno poveže i da svi ljudi dobro žive od svog rada u mestima u kojima se nalaze. Ćuprija je svakako jedna od naših najznačajnijih opština i želim još jednom da zahvalim na nagradi koju su mi uručili i koja me obavezuje da i dalje pomažem tu opštinu. Ali, to i jeste politika naše vlade - da se svaka opština pomaže i da sve građanke i građani, bez obzira na to gde žive na teritoriji Srbije, osete kako se država razvija i da imaju bolji kvalitet života jer se na kraju svaka politika svede na jedno, a to je da građani žive bolje danas nego juče, a da sutra žive bolje nego danas - zaključio je Vesić u svom obraćanju.

(Kurir.rs)