UŽIVO, VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: U Prokop je uloženo 81,2 MILIONA EVRA! Uspeli smo jer smo imali veliku podršku naroda! (FOTO)

Moderna stanična zgrada "Beograd centar" ili popularnije "Prokop" danas se svečano otvara. Beograd tako, konačno, posle skoro 50 godina od prvih radova, dobija glavnu železničku stanicu kakvu zaslužuje.

1 / 13 Foto: Printscreen Pink Tv

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju, a prisutni su i premijerka Srbije, Ana Brnabić kao i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske.

Obraćanje predsednika Vučića

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je napočetku citirao našog velikog nobelovca Ive Andrića.

- Hoću da se zahvalim generacijama iz tog perioda 80-tih, 90-tih posebno... Tu su sa nama, Milutin Mrkonjić nažalost nije, ali jesu Milutin Ignjatović, Zoran Anđelković. Hvala svima što su danas ovde sa nama. Važno je da podižemo zemlju, Prokop i železničku stanicu Ukupno je u Prokop uloženo 81,2 miliona evra. Uspeli smo jer smo imali veliku podršku naroda. Ja sam uživao u vozovima u bivšoj Jugoslaviji. Moja deca jedva da znaju šta su vozovi. Nadam se da će ih sada zavoleti kao što sam ja. Uvek sam smatrao da je važno da razvijamo i Vranje i Leskovac, i Paraćin, Kruševac, Kragujevac, Valjevo, Užice, Čačak, Pazar, Priboj, od Novog Sada do Zrenjanina, Kikinde, Sombora, Subotice... Želim da nam ovo bude podstrek za dalji rad.

foto: Nemanja Nikolić

Obraćanje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika

- Svedočimo novom licu Srbije, koja je po volji naroda ne samo ovog nego i iz Republike Srpske. Jedna od glavnoih tema kada sam upisao fakultet je bila Prokop. Stalno smo se pitali šta je to. Želim da kažem da državnici se cene po tome šta ostavljaju iza sebe, a Srbija je danas puna modernih institucija.

foto: Nemanja Nikolić

Obraćanje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića

- Imam neverovatno zadovoljstvo i ogromnu čast da budem prisutan na otvaranju jednog istorijski važnog projekta. Imao sam tu vrstu sreće, da za period gde se nalazim na mestu gradonačelnika su se dogodile 4 važne infrastrukturne stvari - započeti su radovi za beogradski metro, završena je železnička stanica Prokop, za nekih mesec i po dana će biti otvorena nova autobuska stanica i završena je obilaznica koju smo čekali nekoliko desetina godina - istakao je Šapić i dodao:

- Moram da se zahvalim predsedniku države i Vladi RS. Već sledeće godine krenućemo u izgradnju propratnih saobraćajnica, rade se dve velike petlje koje će omogućiti saobraćaju da bude direktno povezan sa Prokopom. I radimo na povezivanju, pešačkim putem, železničke stanice sa porodilištem, Kliničkim centrom i centrom grada. To bi bila jedna vrsta pasarele. Ljudi ne bi morali kolima da dolaze do Kliničkog.

foto: Nemanja Nikolić

Predsednik Vučić je tokom obilaska nove zgrade sa zvanicama pogledao izložene fotografije onoga što urađeno te je pojasnio je kako su tekli radovi, potom i najavio nove planove.

- Sa železničkom stanicom, Beogradom na vodi, svim što je urađeno, od 2028. godine kada krene prva linija metroa, Beograd će potpuno biti drugi grad, biće drugačija zemlja.

Kako je istakao ljudi danas podcenjuju sve što se uradi i da im sve izgleda lako.

- Postoji tu nekoli različitih perioda. Išlo je dobro do '77. Već '78 kreće kriza, zatim mali poravak i '86 sve staje, što se može videti i po bolnicama. I ovde se prekida - kazao je presednik.

Predsednik je, dok obilazi novootvorenu zgradu, pomenio i kako sve vreme nije želo odustati od projekta, te kako su mnoga novčana sredstva uložena kroz različite radove tokom 2014, pa se do 2022.

00:46 Predsednik Vučić na otvaranju Prokopa

- Godine 2001. potpuno se stalo, pa smo posle mi počeli sa nekim kreditom od 25 miliona, ali rekao sam od Prokopa ne odustajemo. Onda smo uložili 16,2 miliona evra ukupno i dodatnih 15 miliona evra za ovu staničnu zgradu. Stanica će imati direktnu vezu sa auto-putem. Skajlajn na mestu srušenih zgrada, izgleda divno i grade ga Izraelci. Beograd na vodi sa najlepšom promenadom, koji gradimo sa našim arapskim prijateljima. Prokop će sada postati novi centar grada. Ako me pitate, mi smo se spremili za razna pitanja. Imaćemo šafl voz koji će najverovatnije ići prema sajmu. Želimo to da napravimo na najmoderniji način - istakao je predsednik i dodao da je prošlo 47. godina od završetka idejnog projekta, te istakao kako je važno da ljudi vide rezultate.

- U tome smo uspeli jer smo imali hrabrosti da donesemo velike i hrabe odluke. Zemlja je zato mogla da juri napred, iako to ljudi podcenjuju - istakao je Vučić.

- Situacija je danas sve teža. Jedino što vidim je navala za našim oružjem i oruđem. Svakoga dana je sve više problema u svetu, vi ne možete na primer da živite idealno ako u Nemačkoj imate recesiju. Imajte u vidu šta je MMF predvideo za Zpadnu Evropu, što znači da se ubrzano približavamo rezultatima onih koji su razvijeniji od nas. Mnogo toga gradimo i mnogo toga možemo da uradimo, ali kako će to da izgleda sutra, to ne mogu da vam kažem.

- Ono što je važno za nas je Expo koji dolazi. Za nas je to važan izbor rasta i promocije. Stvarno mislim da sve ovo mnogo lepo izgleda. Kao da smo na svetskom aerodromu, a ne na železničkoj stanici. Sve ovo su stvari koje prave razliku između nas i drugih.

Obilazeći stanicu, ukazano je i na sistem za gluvoneme, kojima će informacije sada biti dostupne.

- Imamo i novi plan oko BIP-ove zgrade.... I kao što vidite, sa svim onim što će se menjati na Trgu Slavija, ovo je potpuno novi grad. Kao da je druga zemlja. Ide nam nova velepna zgrada u Vrbasu, u Subotici. I da završimo taj projekat između Novog Sada i Subotice. Dobili smo novac i za brzu prugu koja će ići 200 kilometara na čas. Radimo Niš-Dimitrovgrad, to je oko 120 km/h brzina. U Vranje je stigao autoput i budimo fer, niko ga stvarno nije očekivao. Mi moramo da radimo pruge u Vojvodine koje su potpuno uništene. Do maja će biti završen projekat od Pančeva do Subotice.

O samom objektu "Prokop" Zgrada je visoka 26 metara, dužina krovne konstrukcije podužno iznosi 80 metara a poprečno 63 metra, a u zgradu je ugrađeno više od 700 tona čelika i 23 kilometra čeličnih profila, navodi firma PSP Farman Beograd koja je gradila staničnu zgradu. Nova zgrada će imati 13 komercijalnih sadržaja na više od 1.020 metara kvadratnih: restoran, kafe, zdrava ishrana, pekara, kiosci, apoteka, banka, menjačnica, rent-a-kar, info pult Turističke Organizacije Beograda, ambulanta, kancelarija MUP-a, biletarnice i prostorije koje koriste železnička preduzeća Infrastruktura Železnica Srbije, Srbija Voz i Beogradčvor. Objekat je klimatizovan, biće ventiliran i grejan najsavremenijim uređajima i sistemima sa mogućnošću daljinske kontrole rada. Zapadno od stanične zgrade se planira i objekat nadzemne garaže sa 568 mesta za parkiranje, uz mogućnost proširenja kapaciteta za dodatnih 96 mesta. Duž obodne interne saobraćajnice kompleksa planira se izgradnja 262 parking mesta na otvorenom, a slobodne površine između objekata su osmišljene kao ozelenjeni park. Objekat ima dva ulaza, odnosno izlaza, na severnoj i južnoj strani, a ispred svakog se nalaze platoi sa urađenim ozelenjavanjem i popločanim površinama. Objekat je prilagođen nesmetanom kretanju i boravku osoba sa posebnim potrebama u skladu sa normama pristupačnosti železničkom sistemu. Centralni hol stanične zgrade projektovan je kao gradski trg oko kojeg su koncipirani komercijalni sadržaji koji čine da stanična zgrada ne bude samo u funkciji tranzita putnika, već predstavlja centralno mesto dešavanja celog kompleksa.

- Ovaj veličanstveni objekat je jedna od najlepših staničnih zgrada u Evropi i veliki uspeh naše Srbije. Prokop je danas i simbol razlike između praznih obećanja i predanog rada - rekao je predsednik ranije na svom Instagram nalogu.

Kako do "Prokopa"?

Direktno do „Prokopa“, koji se nalazi na opštini Savski venac, između auto-puta Beograd-Niš i Hajd parka, voze tri autobuske linije 34, 36 i 38L, koje saobraćaju na otprilike svakih od 10 do 35 minuta, zavisno od linije.

Autobuska linija 34 saobraća od Senjaka do Pere Velemirovića u Rakovici, a ima stajalište na samom Prokopu. Linija 36 je praktično kružna linija koja saobraća tako što pravi krug preko Slavije i Autokomande, dok linija 38L saobraća od Pogona Kosmaj do „Prokopa“.

Linija 34 uglavnom saobraća na svakih 20 do 35 minuta, vikendom i ređe, jedan polazak u satu. Linija 36 ide češće, polasci su na svih 10 minuta. Linija 38L saobraća na svakih 30 minuta.

foto: Nemanja Nikolić

Do stanice „Beograd Centar“ možete doći i trolom 40 i 41, međutim ukoliko idete trolom budite spremni da ćete malo i da pešačite, pošto ne staje direktno ispred železniče stanice Beograd centar, kao pomenute tri autobuske linije. Ukoliko dolazite trolom treba da izađete na stajalištu kod Ortopedskog zavoda.

Ako dolazite sopstvenim prevozom iz nekog od sledeća tri pravca grada ovo je najlakši put kojim ćete stići do stanice „Prokop“.

foto: Printscreen/Youtube

Iz pravca centra grada: Posle Mostarske petlje kod Ortopedskog zavoda skrenite levo;

Iz pravca Novog Beograda: Ako idete preko Gazele isto kao u prethodnom slučaju. Ako idete preko Mosta na Adi, iz Bulevara vojvode Putnika, kod Hajd parka skrenite desno.

foto: Printscreen/Youtube

Iz pravca Vidikovca: isto kao u prethodnom slučaju, odnosno kod Hajd parka skrenite desno.

Auto-putem iz pravca Niša: Posle Mostarske petlje držite desno i uključite se u Bulevar vojvode Putnika, zatim skrenite levo kod Cube team d.o.o. ka Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, a onda blago udesno kod Ortopedskog zavoda.

Činjenice o "Prokopu" Izgradnja nove glavne železničke stanice Beograd, u Ulici Stevana Filipovića, u Prokopu, počela je 3. decembra 1976. godine.

Radovi su trajali svega dve godine, da bi 1996. bili u ograničenom obimu nastavljeni, a zatim 2001. godine ponovo potpuno obustavljeni.

Posle 40 godina od početka gradnje 26. januara 2016. završeni su podzemni koloseci, a naredne, 2017. godine, stupanjem na snagu novog reda vožnje „Srbija voza“, „Beograd centar“ je postao polazna stanica za unutrašnji železnički saobraćaj.

Kurir.rs