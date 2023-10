"SRBIJA NE SME DA STANE ZBOG NAŠIH MAJKI, SESTARA I ĆERKI, ZBOG DECE": Predsednik Vučić sumirao nedelju za nama (VIDEO)

BEOGRAD - Srbija ne sme da stane zbog naših majki, sestara i ćerki, zbog dece koja gledaju u nas očekujući bezbedne škole i igrališta, zbog naših starijih sugrađana koji zaslužuju najbolji tretman i poštovanje, kao i zbog svih ljudi koji neumorno grade Srbiju za generacije koje dolaze, poručio je jutors predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirajući na zvaničnom Instagram nalogu nedelju za nama.

- U nedelji za nama, obilazak bolnice u Leskovcu i puštanje u rad sistema za rano obaveštavanje "Pronađi me", pokazali su još jednom brigu države za one koji su naša najveća vrednost, istakao je predsednik i dodao:

- Upravo zato je važan svaki mamograf, svaka bolnica i dom zdravlja, planovi koji uključuju brojne olakšice svim kategorijama građana, od studenata do penzionera, koji su dostojanstveno dali ogroman doprinos teškim reformama koje smo morali da sprovedemo u tada opustošenoj ekonomiji. Zato ću još češće da pričam sa našim ljudima, kako bih od njih čuo šta je to što im najviše treba i koji su to svakodnevni problemi koji ih muče - poručio je predsednik Vučić.

Kako je naglasio, Srbija ne sme da stane zbog boljih dana koji su pred nama, uprkos svim nedaćama koje opterećuju i našu zemlju i ceo svet. Srbija to može, jer je uvek pokazivala neverovatnu snagu i u najtežim vremenima.

- Grabimo hrabro napred, kako bismo zaposlili još ljudi, otvorili još fabrika i infrastrukturno umrežili svaki kutak naše prelepe zemlje - poručio je predsednik Vučić i dodao:

- Idemo dalje sa novim projektima i programima koji će podići životni standard, jer država brine za svakog pojedinca i zato Srbija ne sme da stane, ma koliko to neko želeo.

Živela Srbija!

Kurir.rs