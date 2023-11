"NIKADA NEĆU POTPISATI NEZAVISNOST KOSOVA" Predsednik Vučić: Na čast svima na političkoj sceni Srbije koji takve laži iznose

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom na svom Instagram nalogu i poslao poruku građanima Srbije.

- Dragi narode, poštovani građani, u svakoj izbornoj kampanji čujete svašta, naslušate se svega. U dobrom delu neistina i laži, ali kao predsednik Republike moram na jednu da reagujem koja se ne tiče mene, koja se ne tiče bloka političkih stranaka koje i lično podžavam, već se tiče države i osnovnih postulata na kojima naša zemlja počiva. Naime, kao što su u prošloj kampanji govorili kako su oni protiv sankcija Rusiji, a kako ću lično da ih uvedem trećeg aprila, a posle izbora ja nisam to učinio, a oni se i do dana današnjega zalažu za sankcije protiv Ruske Federacije, tako su sada izmislili da sam spreman da potpišem nezavisnost Kosova, samo da prođu izbori. Hoću, ljudi Srbije, da znate da je reč o notornoij laži. I kao častan čovek, ali ne samo to, već i kao čovek koji poštuje Ustav svoje zemlje, zakone svoje zemlje i koji više od svega voli svoj narod na Kosovu i Metohiji i koji će uvek da se drži zakona i slova zakletve položene na Miroslavljevom jevanđelju, želim da vam kažem da je reč o notornoj laži. Srbiju da sruše lažima ne mogu i zato sam siguran da će rad i rezultati uvek da pobede - poručio je Vučić i dodao:

- Nikada neću potpisati nezavisnost Kosova, a na čast svima na političkoj sceni Srbije koji takve laži iznose - poručio je predsednik.

(Kurir.rs)