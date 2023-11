TAČNO U 18.30 SATI: Predsednik Vučić govoriće o napadima na njega i članove njegove porodice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost "Nacionalnog dnevnika" na televiziji Pink u 18.30 sati.

On će govoriti o opštoj harangi i hajci koja se vodi protiv njega od strane političke grupe Srbija protiv nasilja koju predvodi Dragan Đilas, N1 i Danasa, javno vređajući i članove njegove porodice.

On će o svemu tome govoriti večeras od 18.30 u dnevniku na televiziji Pink.

Podsetimo, TV N1 emitovala je sinoć skandalozno sraman film u kom su najstrašnije napali predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na prvi dan predizborne kampanje prikazan je "dokumentarac" "Ja, Aleksandar. Državni gambit", u kome se Vučić optužuje za stvari sa kojima nema ama baš nikakve veze - i za sukob Vojislava Šešelja sa studentima s početka devedesetih, kada sadašnji predsednik nije bio u politici, i za ubistvo Slavka Ćuruvije, a ponovljene su i stare, mnogo puta demantovane laži o tome da se Vučić radovao kada je Đinđić ubijen, da je nosio snajper iznad Sarajeva, da je umešan u kriminal i da štiti 'mafijaše'.

Optužili su predsednika Vučića i za to što pobeđuje na izborima, jer je kao previše 'vlastoljubiv', a jako su mu zamerili i to što se izborne liste nazivaju po njegovom imenu (samo nisu objasnili kako to on tako najgori na svim izborima pobeđuje njih najbolje i najlepše!?!).

(Kurir.rs)