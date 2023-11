ĐILASOV LAŽNJAK! Obradoviću uludo drsko peru biografiju: Radio za rusofila Popovića i bio na listi DSS, sad je u državnom aparatu!

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas propisno se obrukao kada je Vladimira Obradovića predložio za kandidata takozvane proevropske opozicije za gradonačelnika Beograda, pritom poturajući ga biračima kao novo lice u srpskoj politici, kao nekoga ko je zagledan u Evropu i kome je univerzitetska karijera jedina sveta dužnost i izvor integriteta.

Ekspert DSS

Ispostavilo se da se Obradović javnosti predstavio kao profesor Fakulteta organizacionih nauka, ali s dobrano opranom biografijom u kojoj nedostaju, za ove izbore i uopšte za politiku, krucijalni podaci, poput onog da je radio kao savetnik ministra Nenada Popovića, inače neskrivenog rusofila i zagovornika okretanja Beograda Moskvi. Popović je bio dugogodišnji član, kasnije i potpredsednik DSS, ali je 2014. osnovao Srpsku narodnu partiju i nalazi se i dalje na njenom čelu. Obradović je 2004. bio kandidat na listi DSS u Rakovici i bio je član Ekonomskog saveta DSS, koji je vodio Popović.

Sociolog Vladimir Vuletić smatra da je reč o nesumnjivom pranju biografije i da je to loša poruka biračima.

- Ne znam zašto su izbrisali to iz biografije, ali to nije dobra poruka biračima, jer na neki način je predstavljen kao neko novo lice, osveženje koje treba da ukaže kako je reč o nekoj novoj političkoj opciji. Ovo je suprotna poruka i to je problem. Suštinski, on nije jedini koji je menjao stranku, ali on je trebalo da predstavlja simbol nekorumpirane stručne ličnosti, a tu nema toga. Politika je kod nas puna recikliranja, prelazaka i pretrčavanja. Ovi koji obećavaju nešto novo pokazuju da je reč o nečemu što nije novo. Meni je ovde ključni problem u poruci. Ne znam kako će birači reagovati, ali ovo jeste pokušaj da se opere biografija - napominje Vuletić.

Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je raskrinkavanje Obradovića još jedan primer lutanja opozicije.

- Koliko je opozicija u Srbiji neorganizovana, nesposobna i bez ikakvih ideja i ljudi, najbolje govori kandidatura Vladimira Obradovića za gradonačelnika Beograda. Ovaj Đilasov potrčko koga tajkunski mediji predstavljaju kao novo lice u politici inače je bivši funkcioner najpre DSS, a zatim SNP i savetnik bivšeg ministra Nenada Popovića. Čim je ostao bez funkcije u vladi, naprasno je odlučio da po treći put u karijeri promeni političku stranku. Ovaj bivši veliki rusofil za kratko vreme je promenio politički pravac iz "Pravac Rusija" u "Pravac EU i NATO". Za nekoliko meseci došao je od hvalospeva Putinu do zalaganja za sankcije Rusiji. Šta su mu bili motivi za to, mislim da je građanima Srbije potpuno jasno - ocenio je Zavišić.

Novi detalji

Posle rusofilske epizode u karijeri Obradovića isplivali su još neki detalji koji ga još više kompromituju kao iskrenog opoziciono orijentisanog i nezavisnog intelektualca. Naime, premijerka Ana Brnabić otkrila je da Đilasov kandidat za gradonačelnika Beograda Vladimir Obradović radi za Nacionalnu akademiju za javnu upravu, inače centralnu instituciju sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije. Ona je u javnoj prepisci s funkcionerom SNS Milenkom Jovanovim na društvenoj mreži Iks napisala i da je Obradović "samo ove godine uzeo 379.478 dinara da pomogne u reformama".

Na opasku Jovanova da je Obradovićevo opravdanje bilo da je došao kao ekspert, iako je bio uz SNP i Nenada Popovića, i da je sklonjen, jer je bio politički nepodoban, Ana Brnabić se nadovezala:

- Kako sklonjen?!? Au, pa izgleda da im on nije prijavio ni da još uvek radi i za našu Nacionalnu akademiju za javnu upravu! Samo ove godine uzeo 379.478 din da pomogne u reformama. Nemojte mi reći da ni to nije prijavio Đilasu? Ili možda jeste, a Đilas nije ostalima?

U međuvremenu, Obradović se oglasio za N1 i nevešto se pravdao.

- Ja sam profesor koji predaje upravljanje projektima u javnom sektoru. Ja to radim, živim od svog rada, sve je javno i transparentno - odgovorio je Obradović.

O savetovanju Popovića, Đilasov kandidat kaže da se odnosilo na već pomenuto upravljanje projektima u oblasti inovacija i da nikada nije bio u njegovoj SNP.

- Bio sam deo DSS u periodu pre 5. oktobra, pa nekoliko godina iza toga - priznao je Obradović.

Podsetimo da su raskrinkavanje Obradovića pratile i fotografije na kojima on veselo pozira u društvu Nenada Popovića, zatim Ane Brnabić tokom posete Vladimira Putina Srbiji.

Težak početak studija Položio tri ispita na ETF, pa odustao i prešao na FON Inače, Obradović je nakon šest godina studiranja diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka. Ipak, FON nije bio njegov prvi izbor, jer se on prvo upisao na Elektrotehnički fakultet. Kao i mnogi studenti koji su potcenili težinu studija na ETF, i Obradović je posle samo tri položena ispita odustao i studiranje nastavio na FON.

