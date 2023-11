BAHATO PONAŠANJE: Kurti kupuje vreme i poručuje međunarodnoj zajednici da mu ne pada na pamet da formira ZSO!

Kosovski premijer Aljbin Kurti kupuje vreme kako bi izbegao formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) i otvoreno poručuje međunarodnoj zajednici da mu na kraj pameti nije da tako nešto uradi, saglasni su stručnjaci. Kako ukazuju, činjenica da se nije ni sastao sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom tokom njegovog boravka u Prištini samo je još jedan dokaz te tvrdnje.

Kurti se nije sastao s Lajčakom, ali je to u Prištini uradio glavni pregovarač u dijalogu sa Srbijom Besnik Bisljimi, posle čega je poslata poruka prištinske vlade da je Kosovo "posvećeno punoj normalizaciji odnosa sa Srbijom i međusobnom priznanju".

Ne menja stav

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir kaže da Kurti radi sve da izbegne ZSO i isposluje priznanje.

- Ima prećutnu podršku Zapada, što znači i Lajčaka. Kupovina vremena je ipak iznudica, jer kako vreme ide njegove šanse da ostvari ciljeve se smanjuju, pošto niko ne zna ko će pobediti na izborima u Americi i drugim državama EU. Trenutno ima bezrezervnu i nepodeljenu podršku, ali budućnost je otvorena i kosovski premijer bi mogao da bude neprijatno iznenađen - smatra Stanković.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da je Kurti odlučio da neće da prizna Briselski sporazum i toga se drži.

- Reč je o političkom stavu koji se ne menja, što se vidi konstantno. Kurti i njegova vlada su odlučili da isključivo insistiraju na priznanju Kosova i to je pozicija s koje nastupaju. A Kurtiju ne pada na pamet da formira ZSO, odnosno eventualno može da se radi na položaju Srba, ali u priznatom Kosovu, po njihovom ustavu, kao manjini u državi - ističe Milivojević.

Debela podrška

Jasan stav da neće da razgovara ni o čemu drugom osim o priznanju, ukazuje, pokazuje i stav Kurtija prema Lajčaku, koga nije ni primio.

- To pokazuje da neće da razgovora o ZSO. A što se Lajčaka tiče, to kako je prošao u Prištini pokazuje u kojoj meri je kredibilitet posrednika EU na najnižem mogućem nivou. Istovremeno, njegov pokušaj da se razgovara i sa opozicijom pokazuje koliko je stav Srbije jasan, da bez ZSO ne može ništa. Jednostavno, Lajčak je otišao dole za račun EU da nekako pokuša da ih nagovori da se ipak razgovara o ZSO na osnovu njihovog predloga i da se održi dijalog, da pokušaju da održe sastanak do kraja godine i spasu položaj EU. No, ponašanje Kurtija pokazuje da on ipak ima neku debelu podršku u zapadnim centrima moći i da neki centri moći i Kurtijeva politika imaju isti cilj - konstatovao je Milivojević.

Stefan Surlić Izbegava dogovor iz Ohrida Docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ocenio je da Kurti želi da izbegne dogovor iz Ohrida, jer ohridski aneks zapravo kaže šta je prioritet u primeni u celokupnom procesu normalizacije između Beograda i Prištine, a to je ZSO, samouprava za Srbe u vidu široke autonomije. - To je nešto što se zahteva od Prištine i svi evropski zvaničnici i medijatori naglašavaju da je to prva tačka od koje se polazi. Kurtijeva vlada zapravo namerno izbegava aneks iz Ohrida i govori samo o februarskom sporazumu iz Brisela nazivajući ga osnovnim, jer smatra da je Beograd taj koji treba da čini prvo ustupke, a ne institucije Prištine. I to je zapravo jedna taktika koja se prenosi i u porukama koje se šalju, a to je da neće prihvatiti ZSO, da će kupovati vreme i da očekuje da Beograd bude taj koji će ostvariti i ispuniti sve ono što je zacrtano tim, kako on naziva, osnovnim planom - kazao je Surlić za Kosovo onlajn.

Memlji Krasnići Nismo videli integralni plan za ZSO Predsednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići je, posle sastanka s Miroslavom Lajčakom, rekao da je dobio garancije da nacrt ZSO koji su predložile EU i SAD neće ići mimo Ustava. On je naglasio da na sastanku on i njegovi saradnici nisu imali priliku da vide nacrt ZSO, nakon čega je konstatovao da bi ceo proces trebalo da bude transparentniji. Ipak, dodao je da je Lajčak izneo stav država EU da ovaj nacrt ne prelazi crvene linije Ustava.

