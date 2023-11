KURTI ŽELI DA IZBEGNE OHRIDSKI SPORAZUM! Surlić: Priština odbija formiranje Zajednice srpskih opština!

Docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ocenjuje da prištinski premijer Aljbin Kurti želi da izbegne dogovor iz Ohrida, jer ohridski aneks zapravo kaže šta je prioritet u primeni u celokupnom procesu normalizacije između Beograda i Prištine, a to je Zajednica srpskih opština, odnosno samouprava za Srbe u vidu široke autonomije.

- To je nešto što se zahteva od Prištine i svi evropski zvaničnici i medijatori naglašavaju da je to prva tačka od koje se polazi. Vlada Aljbina Kurtija zapravo namerno izbegava aneks iz Ohrida i govori samo o februarskom sporazumu iz Brisela nazivajući ga osnovnim, jer smatra da je Beograd taj koji treba da čini prvo ustupke, a ne institucije Prištine. I to je zapravo jedna taktika koja se prenosi i u porukama koje se šalju, a to je da neće prihvatiti ZSO, da će kupovati vreme i da očekuje da Beograd bude taj koji će ostvariti i ispuniti sve ono što je zacrtano tim, kako on naziva, osnovnim planom - kaže Surlić.

On dodaje da su dosad međunarodni akteri imali dosta razumevanja za Kurtijevu vladu.

- I te sankcije zapravo su bile samo neke ograničavajuće mere. Videćemo u narednom periodu, poruke su vrlo oštre i konkretne. Svi evropski zvaničnici posle ovog poslednjeg susreta u Briselu naveli su da očekuju od Prištine formiranje ZSO i da očekuju u vrlo kratkom periodu, već početkom naredne godine prve korake u tom pravcu. Naravno preduslov za to je da postoji legitimna vlast na severu Kosova, da se Srbi vrate u institucije, da se organizuju izbori i to je nešto na čemu će insistirati međunarodni akteri ukoliko uopšte imaju veru i želju da dođe do bilo kakve normalizacije odnosa i da se konfliktne situacije više ne ponavljaju na terenu - ističe Surlić.

Kurir.rs/Kosovo Online