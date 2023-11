"KURTIJU SU POTREBNI SAMO POSLUŠNI SRBI" Sagovornici Kurira: Potomci Nemanjića promenili veru, danas bi da naprave veliku Albaniju

Šta znači iznenadni i nenajvljeni dolazak Miroslava Lajčaka u Prištinu? Česte su pretnje lažnog vođe lažne države, Aljbina Kurtija, ali ono što obeshrabruje je neprestalna podrška i nepoštovanje dogovora od strane Evropske unije i to od devedesetih godina do sada.

O tome šta tačno stoji iza ovoga, govorili su gosti jutarnjeg programa Kurira general-major u penziji Luka Kastratović i urednik portala "Kosovo online" Miloš Garić.

"Sve je još jedan vid pritiska da Srbija prizna lažnu državu Kosovo", započinje razgovor Kastratović.

- Šta se ovde radi? Zapad podržava formiranje policije, formiranje vojske "Kosova". Turci su preuzeli komandovanje nad snagama i naoružavaju ih! Kako je Zapad kada je video da pada Otomansko carstvo, formirao državu Albaniju, sada vrše proširenje države, sada glasaju da "Kosovo" bude država, da se napravi Velika Albanija, čak i u Preševu stoji albanska zastava - rekao je Kastratović.

S obzirom na to da je Kurti u prethodnom periodu izjavio da polovinu Srba treba proterati, a polovinu uhapsiti, kao i da će Srbi platiti i patiti, sada spominje takozvanu policiju i vojsku, šta mislite, da li su to jasne poruke za naš narod da se skloni sa ognjišta, upitala je voditeljka Olja Lazarević.

Za one koji su imali neke dileme, nema ih, odogovorio je Garić, nastavivši:

- Potpuno je jasno da čovek radi na realizaciji svog projekta, Srbi ga na KiM ne zanimaju kao slobodni ljudi nego kao poslušnici. Neki su prihvatili i to je minoran broj Srbija, koji je rešio da unovči svoju poslušnost. Ogromna većina je odlučna da pruži otpor, da ostane pri svojim pravima i da ostane na svojoj zemlji. Imamo podatke da je jedan broj srpskih porodica zbog svega što se dogodilo, odlučio i da napusti prostor Kosova i Metohije, znamo da postoji broj od oko 11 odsto njih koji su napustili KiM - rekao je Garić.

Istakao je da je, ipak srpski narod rešen da brani svoje.

- Ogroman broj Srba je rešen da ostane i da se bori i to mu stvara najveću nervozu. On želi da promeni stanje na terenu, da naznači Srbima da će im zagorčati život što i radi, ali Srbi su preživeli mnogo toga i žilav su narod, neće popustiti tek tako... Dovedeno je do toga da ljudi nemaju ni osnovnih namirnica, i da pre neki dan je konačno jedna količina lekova stigla, ali to je sve jako malo, za normalan život ljudi na tom prostoru. On i dalje priča istu priču i sprovodi svoju "politiku" - rekao je Garić.

11:44 NA SEVERU ALBANIJE ŽIVI PLEME HOTI, DIREKTNI POTOMCI NEMANJIĆA

Katratović se osvrnuo na to da se "kosovske bezbednosne snage" pripremaju za nešto.

- Kurti ništa ne radi sam, sve radi Zapad. Oni hoće da Srbija potpiše nezavisnost "kosova" a da oni onda garantuju formiranje ZSO. Mali broj Srba je ostao dole i da nije bila situacija "Rusija i Ukrajina", verovatno bi isto uradili kao i Hrvati u Kninskoj Krajini! Lajčak je uvek radio protiv Srba! Podsetiću da Međunarodna Zajednica ćuti, na rušenja groblja, na sve što nas je u proteklim godinama zadesilo. Videli smo da je Kurti odneo kod pape u Rim knjige sa manastirima i crkvama, prikazavši sve kao njihovo vlasništvo! Samo je kralj MIlutin podigao bezbroj crkava i manstira na KiM. Drugim rečima, plaše Srbe da napuste sve. Oni uporedo vrše genocid nad narodom i nad našom kulturom. Srbi su bili većina na KiM! Kad su došli Turci 1457. godine, samo 1 odsto su bili Šiptari. Godine 1871. tokom formiranja Prizrenske lige, došli su na 32 odsto, a Srbi na četiri odsto, 1899. godine Šiptari su 48 odsto, a Srbi 20 odsto. Od tada neprestano raste broj... Na Severu Albanije (i ne samo na severu) živi pleme Hoti, od Krasna Krasnići direktni potomci Nemanjića, koji su promenili veru tokom zapadnih pritisaka - rekao je Kastratović.

