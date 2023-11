RISTOVSKI ODGOVORIO POTPISNICIMA "PROGLASA", KOJI STOJE SA NASILNIKOM Zar zbilja mislite da će Šolak bolje voditi zemlju od Vučića

Glumac i režiser Lazar Ristovski, potpisnicima "ProGlasa" poručio je da imaju potpuno "pogrešan pristup".

Ristovski je reagovao na skup čiji su potpisnici tobožnji borci protiv nasilja, a koji su danas stali zajedno sa glumcem Draganom Bjelogrlićem, osvedočenim nasilnikom koji je krvnički pretukao starijeg kolegu Predraga Gagu Antonijevića.

Podsetimo, u avgustu 2021. godine, cela Srbija gledala je kako Bjelogrlić zverski prebija režisera, odnosno lično sprovodi nasilje.

Uz Bjelogrlića, koji danas poručuje da neće da živi u "zverinjaku", stali su samoproklamovani borci protiv nasilja Miodrag Majić, Ivanka Popović, Srdan Golubović, Ljubomir Simović, Vladimir Kostić, Vladica Cvetković i drugi.

Otvoreno pismo Ristovskog prenosimo u celosti.

Poštovani potpisnici ovog proglasa,

Mnogo ste se brate uozbiljili i udebljali glasove, kao da ste ne daj Bože na nekoj komemoraciji. Odmah da vam kažem da vam je pristup potpuno pogrešan. Znam da vam ovim tekstom pomažem i ukazujem na greške koje činite učestvujući u kampanji, ali rizikovaću dajući vam neka uputstva kako bi možda lakše pobedili. Na žalost u želji da budete svesniji deo društva, nesvesno ste se stavili na stranu gubitnika

Odmah da vam kažem, da nećete pobediti.

Pročitao sam dva puta vaš proglas i nisam razumeo šta njime hoćete da kažete, ili postignete. Računajući da svako ko se ovako organizovano oglašava ima za cilj da nešto promeni, morao bi i konkretno da kaže šta želi, kako i na koji način misli to da postigne?

Ovako ste stali iza jednog nemuštog i nedorečenog, ali zato uistinu akademskog teksta, kakve je Akademija nauka s vremena na vreme pisala kada nije želela da se meša u svoj narod.

Tako se ni vi ovim vašim proglasom niste pretrgli da kažete nešto suštinski važno. Osim visokoparne i loše glumljene ozbiljnosti niste dalje odmakli. Loše ste odglumili brigu za državu. Ja se u glumu razumem bolje od svih vas zajedno.

Nisam intelektualac već umetnik i zato ćete mi oprostiti emotivnost, koja možda nije primerena ovoj vrsti komunikacije. Uistinu me čude akademici da potpisuju jedan ovako kukavički i nemušti proglas. Ostalima to ne zameram jer se to od njih očekuje. Oni se ipak samo bore za vlast.

Kako mislite da rušite vlast ovakvim jalovim tekstom? Ko će vam ga potpisati kada nema iza čega da stane?

Ili ćete ga dopisivati i objavljivati u nastavcima?

Koga mislite da pridobijete i za čiji račun?

Sve ste pogrešno uradili. Pokazali ste da takvi kao vi ne da ne treba da vode državu.

Zar zbilja mislite da će Šolak u čije ime nastupa jedan deo potpisnika, bolje voditi zemlju od Vučića?

Uzmite se u pamet intelektualci. Tu ne mislim na glumce.

Mala smo mi sredina i svi se dobro znamo. Ne možete da nas farbate.

Svi smo mi namazani svim bojama i rumen stida ne obliva nas često. Zato ne dramite mnogo. Pobediće opet Vučić. I umesto da se naviknete na to i pomažete mu da na svom putu opravka Srbije u svakom smislu, svojim konstruktivnim, kritičkim, hrabrim predlozima, vi trošite snagu pišući pisma krijući se iza termina intelektualci, kao da vas to oslobađe odgovornosti da budete hrabri.

Sam sam uvek pisao moje tekstove i ne tražim da bilo ko potpisuje ovaj moj „KontraGlas“.

Dalje se neću oglašavati ma koliko me pljuvali, kao što ste to činili svih ovih godina moje podrške Vučiću.

