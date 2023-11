"U NAREDNIM NEDELJAMA MOŽEMO OČEKIVATI PRLJAVU KAMPANJU OPOZICIJE!" Gajić dao savet građanima pred izbore: OVO TREBA DA ZNAJU

Predizborna kampanja poela je sa zvaničnim raspisivanjem izbora početkom ovog meseca. Republička izborna komisija juče je prihvatila i proglasila listu za parlamentarne izbore koalicije NADA.

Listu je juče predala i izborna lista "Savez vojvođanskih Mađara - za našeg predsednika, za našu zajednicu, za budućnost" za izbore za narodne poslanike 17. decembra. Marinika Tepić i Miroslav Aleksić su nosioci izborne liste "Srbija protiv nasilja" takozvanog proevropskog bloka na parlamentarnim izborima.

Aleksandar M. Gajić, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o predizbornoj kampanji opozicije.

Najpre se dotakao takozvanih boraca protiv nasilja iza kojih stoji grupa javnih ličnosti i pitanja da li se može protiv nasilja boriti nasiljem.

- Očigledno da može. U našem društvu umesto da svako radi svoj posao. Da se glumci bave pozorištem ili filmom, da se političari bave politikom u parlamentu, kod nas je sve obrnuto. Imamo brojne inicijative, ali inicijative treba podržati jer su one odraz građanskog glasa. Naravno i svaki protest treba uvažiti, ali hajde da ostavimo političarima da se bave politikom i da državnici vode državu. A opet da se svako bavi svojom strukom i da na taj način formiramo jedno sasvim prikladno društvo - rekao je Gajić i dodao:

- Kada govorimo o "Srbiji protiv nasilja", oni nisu uspeli da ponude jedan ozbiljan politički program. Da li je to ekonomski program ili program o očuvanju Kosova i Metohije. Njih to ne zanima. Oni su nošeni sa onim propagadnim idejama poput tragedije u maju mesecu. To njima služi kao jedna vrsta pokrića za ove izbore. Oni su zloupotrebili čitavu ovu situaciju u društvu koja je nastala. Na osnovu toga oni pokušavaju da dođu na vlast. To je jedini program za koji se oni zalažu u ovom momentu. Nisu se ni potrudili da to malo ozbiljnije upakuju i predstave javnosti i građanima. Već su samo zloupotrebili celokupnu situaciju - istakao je Gajić.

Potom se dotakao desno orijentisanih stranaka i koalicije "NADA".

- Neki od njih su shvatili da je druga strana spremna da žrtvuje sve svoje ideale i priče za stvaranje koalicije samo i svrgavanje trenutne vlasti. Da sve stave na kocku da bi samo doši na vlast. Nova DSS igra jednu lepu igru gde imaju jednu lepu retoriku odbrane KiM-a sa scenarijom iz holivudskih filmova. Sa druge strane vode tajne pregovore sa proevropskom opozicijom i samim tim prosipaju sve ono što su stekli. To građani trebaju da shvate pre samih izbora. Dakle oni pokušavaju da prikupe državotvorne glasove, a zatim da ih prepustite proevropskoj odnosno levičarskoj opoziciji - naveo je Gajić.

Voditeljku Olju Lazarević je interesovalo da li možemo očikivati neku dodatnu eskalaciju kako se budu približavali sami izbori.

- Može se očekivati prljava kampanja. Kampanja gde će se svi nekako baviti drugim stranama i prosto se neće se nuditi nikakva konkretna rešenja. Problemi će biti istaknuti u prvi plan jer sa pozicije opozicije je najlakše kritikovati ono što ne valja. Međutim, kada govorimo o onome što ne valja i samim predlozima, mislim da će to izostati. Umesto da daju odgovore i da se promovišu kroz bilborde, gostovanja u emisijama. Oni će samo gomilati sve ono što ne valja. Naravno, da se razumemo uvek postoje stvari koje treba popraviti. Složićemo se da nam ne odgovora svaka situacija koju sretnemo na ulici. Ali ćemo se potruditi da budemo kreativni i da osmislimo neku vrstu rešenja. Dok će kod njih samo biti konstatacija nečega i fabrikovanje nepostojećih stvari - rekao je Gajić.

