PLJAČKA DECENIJE: Bajatoviću na TAJNOM RAČUNU U SINGAPURU Rusi pronašli čak 120 MILIONA EVRA?!

Socijalista Dušan Bajatović, ubedljivo najplaćeniji direktor jednog javnog preduzeća u Srbiji s mesečnim primanjima od čak oko 35.000 evra, osim ovih zvaničnih miliona koje već 15 godina trpa u džep dok istovremeno JP "Srbijagas" uvlači u dubiozu koju mu država nadoknađuje, ima i tajni račun u britanskoj banci u Singapuru, na kojem je - prema nezvaničnim saznanjima do kojih se došlo tokom istrage korupcije u Rusiji - pronađeno čak 120 miliona evra, ekskluzivno saznaje Kurir!

Štetni krediti

Do ovog šokantnog otkrića, kako saznajemo, Rusi su došli 2012. godine, u sklopu istrage u vezi s korupcijom u tamošnjim državnim strukturama. Došlo se, kako navodi naš izvor, do podataka da se na tajnim računima u britanskoj banci HSBC u Singapuru nalaze novčana sredstva stečena nelegalnim aktivnostima u oblasti trgovine gasom i naftnim derivatima, koja se, osim za Alekseja Milera, predsednika UO "Gasproma", i Aleksandra Medvedeva, zamenika predsednika UO te ruske firme, vezuju i za Bajatovića. Prema saznanjima do kojih se došlo, na računu koji se dovodi u vezu s Bajatovićem navodno su bila deponovana novčana sredstva od 120 miliona evra! Upravo zbog toga Bajatović je, kako se saznalo, navodno zapretio Mileru da će, u slučaju da izgubi podršku ruske strane, obelodaniti sve malverzacije u koje je on umešan, a prvenstveno se odnose na izgradnju gasovoda Južni tok. Sumnje u teške zloupotrebe Dušana Bajatovića u JP "Srbijagas", kojim rukovodi već 15 godina, od 2008, iznosile su ranije i brojne organizacije koje se bave borbom protiv korupcije, ali i pojedinci iz javnog i političkog života, kao i državne institucije poput Agencije za sprečavanje korupcije i Državne revizorske institucije.

Prema tvrdnjama našeg dobro obaveštenog izvora bliskog Bajatoviću, "Srbijagas" je u dužem periodu, od 2010. pa do 2016. godine, svoje poslovanje finansirao nepovoljnim kreditnim aranžmanima po kamatnim stopama od četiri do sedam odsto na godišnjem nivou.

Imovinska karta Da se zavrti u glavi * Generalni direktor JP "Srbijagas" - 202.556,73 (mesečno) * AD "Jugorosgaz" (član Nadzornog odbora) - 1.590.640,63 (mesečno) * Podzemno skladište gasa Banatski Dvor (predsednik Nadzornog odbora) -587.294,00 (mesečno) * GASTRANS d. o. o. Novi Sad (direktor) - 1.735.636,71 (mesečno) * Poslanik u Skupštini - 41.897,58 (mesečno) * Poreska uprava - Regionalno odeljenje, Novi Sad (povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO) - 36.040.576,00 (jednokratno) * Podzemno skladište gasa Banatski Dvor (bonus) - 7.040.760,00 (jednokratno) * GASTRANS d. o. o. Novi Sad (isplata zaostale naknade za rad za 2018) - 14.109.672,00 (jednokratno) * GASTRANS d. o. o. Novi Sad (isplata zaostale naknade za rad za 2019) - 20.494.298,64 (jednokratno) * South Stream Serbia a. g. (isplata zaostale naknade za rad za period od 2017. do 2021) 285.000,00 evra (jednokratno) Podaci iz imovinske karte prijavljene 13. juna 2023.

- Ti nepovoljni aranžmani bili su posledica Bajatovićevih koruptivnih relacija s predstavnicima uglavnom inostranih banaka, od kojih je od 2010. godine, po osnovu državnih garancija Srbije, pozajmljeno oko 820 miliona evra i 200 miliona dinara. Veoma je indikativno da rukovodstvo "Srbijagasa" sve do 2016. godine nije zatražilo reprogram ili refinansiranje tih obaveza, iako je i na međunarodnom i domaćem finansijskom tržištu došlo do stvaranja uslova za zaduživanje po znatno nižim kamatama - kaže naš izvor, upoznat s dešavanjima u ovom javnom preduzeću. Dodaje i da bi, da je Bajatović prihvatio ponudu dve domaće banke da refinansira oko pola milijarde evra nepovoljnih kredita po kamatnoj stopi od dva odsto, što nije učinio, "Srbijagasu", čak uz plaćanje penala za prevremenu otplatu, uštedeo 150.000 evra.

Protivpravna korist

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija, komentarišući otkriće o milionima na tajnom računu direktora "Srbijagasa", ali i poslovanje ovog preduzeća koje je socijalista uništio, a čiji je dug od čak 1,2 milijarde evra država Srbija otpisala 2019. godine, kaže za Kurir da "tamo gde je Dušan Bajatović, postoje ozbiljne ili čak osnovane sumnje da ništa nije potpuno čisto".

- Mi smo istraživali to u nekom vremenskom periodu ranije, bilo je tu raznih zloupotreba. Podneli smo krivičnu prijavu protiv Bajatovića zbog nabavke kredita bez sprovedenog postupka javne nabavke u periodu kad je to bilo po zakonu obavezno, a bilo je tu, naravno, i drugih stvari. To su bili krediti koji su se merili stotinama miliona evra - kaže Dobrašinović i dodaje:

Naređenje obezbeđenju Izbacio kontrolora ministarstva? Interni kontrolor Ministarstva za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine Slobodan Pajić, prema instrukcijama tadašnje ministarke, navodno je 2013. godine pokušao da izvrši uvid u službenu dokumentaciju "Srbijagasa", konkretno, da proveri eventualne nepravilnosti o poslovanju tog javnog preduzeća s privatnim preduzećem "Energo sistem" iz Novog Sada u vlasništvu Mladena Milinkovića. Bajatović je u tom trenutku bio na službenom putu u Moskvi, te je, kako saznajemo, po dobijanju informacije o pokušaju kontrole svojoj šefici kabineta Mili Mladenović navodno telefonskim putem naložio da uz pomoć pripadnika obezbeđenja izbaci Pajića i njegove saradnike iz prostorija "Srbijagasa", ističući da oni nemaju ovlašćenja da ga kontrolišu. To je, kako saznajemo, i učinjeno.

- Čega ima tačno u svemu tome, to ne znam, ali ako ima volje, bilo bi dobro da se ispita šta se dešavalo. Ako ima volje i ako ima tužilaštva, naravno, koje bi imalo volje da se time bavi. Imali smo kompletne dokaze i kompletnu dokumentaciju, istu stvar je utvrdila i Državna revizorska institucija, nije tu bilo nikakve sumnje da je prekršen zakon u tom trenutku i da su pribavljena ozbiljna finansijska sredstva bez postupka javne nabavke, iz čega osnovano može da proizađe sumnja da je favorizovan bio određeni ponuđač, odnosno određena banka od koje su uzeti krediti i da je na osnovu toga neko pribavio protivpravnu materijalnu korist.

Kurir.rs

foto: Kurir

