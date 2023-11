PREDSEDNICA UDRUŽENJA "MAME SU ZAKON": Oni koji vređaju majku predsednika Vučića, ženu od 80 godina, treba da se stide!

Predsednica udruženja Mame su zakon, Tatjana Macura, reagujući na brutalne napade na majku predsednika Srbije Aleksandra Vučića od strane dela opozicije, poručila je da oni koji to rade treba da se stide.

foto: Kurir TV

- Ko se usudio da na jedan perfidan, podmukao način napada i diskredituje majku predsednika države, ženu koja uskoro puni 80 godina, treba zaista da se stidi pred samim sobom. Gde je granica? Zar su sve naše majke od skoro legitimna meta? Politički protivnici često ne biraju sredstva u političkoj borbi, ali da baš nemaju nikakvih moralnih kočnica i da su do te mere bez skrupula jeste neverovatno, a posebno ako uzmemo u obir da se kandidujete kao alternativa pod idejom "borbe protiv nasilja". Kako ako raditi ovakve stvari? To je, dakle, praksa koja demantuje teoriju. Napadi na porodicu, diskreditovanje političkih neistomišljenika na najprizemniji način preko članova njihovih porodica jednostavbo moraju prestati. Umesto toga dajte da uporedimo rezultate rada i ideje koje nudimo - to jeste politička borba, napadi na porodicu su kukavičluk - rekla je Macura.

Kurir.rs/