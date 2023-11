VUČIĆ PROKOMENTARISAO NAJNOVIJE NAPADE NA PORODICU: "Sve im se svodi na mržnju prema majkama i očevima, i prema SOPSTVENOJ ZEMLJI"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se novinarima iz Pariza, gde je danas razgovarao sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom i sa belgijskim premijerom Aleksandrom De Kroom.

Predsednik u Francuskoj učestvuje na Pariskom mirovnom forumu.

On kaže da je sa belgijskim premijerom razgovarao o izveštaju Evropske komisije, i da su konstatovali napredak Srbije u skoro svim oblastima.

- Dugo smo pričali o Kosovu i Metohiji, o svemu što se zbiva u južnoj pokrajini. Pričali smo o bilateralnim odnosima, o dolascima belgijskih kompanija u Srbiju - rekao je predsednik.

Vučić je prisustvovao početku Pariskog mirovnog foruma, i kaže da je razgovarao i sa predstavnicima Gane i Bahreina, kao i sa regionalnim liderima.

- Večeras u Jelisejskoj palati imamo sastanak sa Emanuelom Makronom. Bilaterala, jedan na jedan. To je u 8 i 15 večeras. Mnogo važnih stvari za Srbiju - kazao je on.

Fokus sveta polako klizi ka Gazi, tačnije izraelsko-palestinskom sukobu, kaže predsednik, i dodaje da je razgovarano o pitanjima koja su važna za zemlje u razvoju.

- Kada afričkim zemljama kažu da će morati da odustanu od eksploatacije svojih resursa zbog klimatskih promena, saznali smo da će morati da se obezbede finansijski instrumenti ne više od 15 godina, nego do 30 i 40 godina - kazao je Vučić.

On dodaje da je pokrenuta priča i o tome kako da se pojedinim zemljama dozvoli nešto viša stopa deficita.

- To bi za Srbiju bilo čudesno, značilo bi mnogo brži rast životnog standarda. Mi danas imamo 24 milijarde u deviznim rezervama. To ojačava našu valutu i ekonomiju. Ali ljudi to ne vide direktno u svom džepu. Ali vi ne možete plate i penzije da isplaćujete u većem procentu od 9 i 11. Ali da ne potrošite dinar iz toga, nego da gomilate devizne rezerve, ajde da vidimo da to iskoristimo na neki način - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da to ne bismo radili na svoju ruku, i da je to izuzetno važno za našu zemlju.

On ističe da je Kurti sam birao sa kojim predstavnicima BiH će se sastati, i da to pokazuje njegovo licemerje.

- Mi znamo gde smo i sa kim imamo posla. Ja mislim da je svima na Zapadu jasno da Kurti neće ZSO i napredak u dijalogu. A sve ostalo su bili balkanski trikovi koji upale jedanput ili dvaput, ali dugoročno ne - istakao je predsednik.

Vučić je dodao da će on imati dug sastanak sa Makronom večeras.

- I veliko mu hvala na tome. Znate li koliko je on zauzet, ovde je veliki broj predsednika i premijera danas, od Kariba, Afrike, Evrope... On je pokazao ogromno poštovanje Srbiji i svim našim građanima. Večeras u udarnom terminu pričamo o svim važnim temama - kazao je on.

Predsednik kaže da se javno mnjenje u svetu, posle prvobitne osude Hamasa, sada polako prelazi na potpuno drugu stranu.

- Komplikacije zbog sukoba u Izraelu izbijaju u prvi plan, a mi smo nekako pali u zapećak - kazao je Vučić.

Komentarišući okupljanje "patriotske" opozicije, on ističe da se baš u njihovo vreme Kosovo nelegalno odvojilo.

- Dok je narod na Kosovu gledao kako živu glavu da izvuče, Dveri izvlačile pare iz Kolubare i stavljale u svoje džepove. U vreme DSS, u to njihovo vreme, su stizala priznanja KiM, a od kada sam ja predsednik veliki broj zemalja je povukao priznanje - kaže on.

Na pamet mi ne pada da priznam nezavisnost Kosova, to nikada neću uraditi, kaže Vučić.

- Oni su mi držali pridike oko sankcija Rusiji, lagali da ću 3. aprila da uvedem sankcije Rusiji. A 4. aprila su rekli da sam zlikovac i da moram da uvedem sankcije. Evo prođe još jedan 3. april, i još nisam uveo sankcije. Toliko o tome kome možete da verujete - kazao je predsednik.

On je zapitao zašto smeta predstavnicima opozicije, pošto je on "nepomenik, Šešeljev i Hitlerov sin".

- Pa valjda je najlakše takve kretene i ludake pobediti. Pa zamislite da dođe neko pametan umesto mene. Evo ja im kažem, mene ćete najgoreg valjda najlakše da pobedite - kazao je Vučić.

Komentarišući karikaturu magazina NiN, na kojoj prikazan Šešelj koji govori "svi znamo ko mu je pravi tata", Vučić kaže da mu je prvo otac bio Fahri Musliu.

- Toliko o njihovoj pristojnosti, normalnosti i argumentaciji. Sve im se svodi na to da ne mogu da me pobede, ma koliko me mrzeli. Njihova politika je samo mržnja, mržnja prema majkama i očevima. To nema veze sa mnom, već sa njihovom mržnjom prema sopstvenoj zemlji - zaključio je on.

Kurir.rs