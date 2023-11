SRBIJA ZABELEŽILA POZITIVAN POMAK U 31 OD 34 POGLAVLJA EVROPSKOG IZVEŠTAJA: Analitičari: Izuzetno značajno i za naš evropski put

Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, u kom je konstatovan pozitivan pomak u čak 31 poglavlju od 34, značajan je ne samo za evropski put Srbije već i za celo društvo, te bolji kvalitet života građana, smatraju sagovornici Kurira.

Važni pomaci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je da je važno da se u 31 od 34 poglavlja primećuje napredak naše zemlje.

- Važno je zbog demokratije da se vidi poseban pomak u medijskoj sferi, jer je to bitno zbog brojnih neistina koje su iznošene. Ali moramo još mnogo toga da uradimo, postoje i prepreke i one se najčešće vezuju za Kosovo i Metohiju, ali ništa neočekivano - ocenio je predsednik.

foto: Printscreen/TV Prva

U godišnjem izveštaju je primećen napredak u različitim oblastima - pravosuđu, slobodi izražavanja i ekonomiji. Srbija je dobila pohvale kad je reč o borbi protiv korupcije, uz savete kako da unapredi tu borbu. Kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, i tu se navodi da Srbija ima određeni nivo spremnosti i da je napravljen ograničeni napredak koji se odnosi na prošlogodišnje preporuke, konkretno napredak na otkrivanju i prevenciji krijumčarenja migranata i trgovine ljudima.

Ograničeni napredak ostvaren je i kad je reč o slobodi izražavanja, a u delu koji se odnosi na ekonomske kriterijume navodi se da Srbija ima dobar nivo pripremljenosti i da je napravljen određeni napredak u razvoju i funkcionisanju tržišne ekonomije.

foto: Kurir tv

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže da su važne ovakve ocene.

- Ocena je izuzetna i jedan je od boljih izveštaja koji predstavlja dobre vesti jer je potvrda ozbiljnog rada države u smeru evropskih integracija. Siguran sam da će Vlada, aktuelna, ali i naredna, nastaviti da jača institucije Srbije i kvalitet života građana. Značajan je toliki broj pozitivnih ocena i sigurno ćemo nastaviti da radimo na svim tim segmentima jer je to u interesu građana i Srbije - naglasio je Miletić.

Šta još treba uraditi

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ocenjuje da je napredak Srbije važan i za srpsko društvo, a ne samo za put ka Uniji.

- Sigurno je bolje da se konstatuje napredak nego da piše da nema napretka i da je došlo do pogoršanja u tim oblastima. Napredak u tim oblastima je dobar i za naše društvo, ne samo za EU integracije. Same integracije ne zavise samo od klastera s poglavljima nego i od niza političkih uslova, i to će biti najveća prepreka integracijama i punom članstvu Srbije. Još jednom, važan je i bolji je napredak nego regres i stagnacija - istakao je Stanković.

Advokat Milan Antonijević, s druge strane, kaže da treba videti kako da dođemo do punog napretka.

foto: Kurir TV

- Svakako je dobro da nema stagnacije ili nazadovanja, ali i u medijskom delu se jasno kaže šta još treba da se uradi, kao i ekonomskom i ostalim delovima. No, građani treba da gledaju ovaj izveštaj kao poziv na još veću akciju i podršku i vladavini prava i jačanju institucija i države, za šta će nam koristiti neki mirniji politički period - konstatovao je Antonijević za Kurir.

Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije takođe ocenjuje da je značajno da Srbija u mnogim oblastima nije u regresiji, nego u blagom napretku, ali i dodaje da je problem što bi, kako kaže, naša država trebalo da ima više ocene napretka.

- Ove ocene su umereno pozitivne, a bilo bi željeno da imamo visoke ili najviše ocene. Ostaju svakako kao najveći problem normalizacija odnosa s Kosovom i sankcije prema Rusiji. Treba gledati pak u širem aspektu pozicije Srbije, da li sve karte da bacimo na ulazak u EU ili da na to gledamo kao na nešto što je neizvesno - zaključio je Zečević za Kurir.

Tanja Miščević Srbija vrlo solidno na putu evropskih integracija Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević istakla je da izveštaj Evropske komisije kaže da je Srbija vrlo solidno na putu evropskih integracija. - Ako izveštaj konstatuje napredak u velikom broju oblasti, gotovo u svim, ako je taj napredak u nekim oblastima jako dobro ocenjen, posebno u domenu vladavine prava i reforme pravosuđa, kao i konstatovanje postojanja i usvajanja medijskih zakona koji čine medijsku scenu potpuno drugačijom, ako ponavlja da je Srbija spremna da otvori klaster već tri godine, kao i da prihvati sva ostala poglavlja koja se pripremaju za pregovore i krene u njihovo otvaranje, ja bih rekla da izveštaj kaže da je Srbija vrlo solidno na putu evropskih integracija, da napredak znači poziv da se uradi mnogo više - rekla je Miščevićeva za RTS.

I. Žigić

