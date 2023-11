VRHUNSKO LICEMERSTVO PREMIJERA PRIVREMENIH KOSOVSKIH INSTITUCIJA: Kurti priča o miru dok proteruje Srbe s Kosova i Metohije!

Šta god govorio, njegove namere su uvek iste, a to su etnički čisto Kosovo i "velika Albanija", saglasni sagovornici Kurira

Premijer kosovskih privremenih institucija Aljbin Kurti licemerno je preko društvenih mreža poručio da se nada povratku mira iako svakodnevno radi sve kako mira za Srbe na teritoriji Kosova i Metohije ne bi bilo, saglasni su sagovornici Kurira. Oni ukazuju da Kurti samo zamajava zapadne diplomate dok istovremeno radi sve što može kako bi proterao Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta.

Bezrezervna pomoć

Naime, povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu Kurti je napisao da se nada brzom povratku mira, s obzirom na to da je svet danas razjedinjen i pogođen ratovima.

- Na ovaj Dan primirja, sećanja i veterana podsećamo se na žrtvu vojnika koje smo voleli i izgubili, kao i na one koji nas sada služe i štite. Sa svetom razjedinjenim višestrukim ratovima autokratske agresije i terorističkog nasilja, iskreno se nadamo brzom povratku mira - napisao je Kurti na društvenoj mreži Iks.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir kaže da Kurti svesno igra licemernu igru.

- S jedne strane, Kurti potencira retoriku mirotvorca, zamajava njemu naklonjene zapadne diplomate, dok, s druge strane, nastavlja nasilničku praksu proterivanja i zastrašivanja preostalih Srba. Šta god govorio, njegove namere su uvek iste, a to je etnički čisto Kosovo. To je jedan cilj. Drugi je "velika Albanija". I ništa od toga ne krije. A i zašto bi, ima vetar u leđa zapadne diplomatije i obaveštajne zajednice. Tako je prokleto istorijsko vreme, čiji smo savremenici. Srbi, uprkos svemu, na Kosovu moraju ostati i opstati, a Srbija im mora bezrezervno pomoći - kazao je Stanković za Kurir.

Svesne provokacije

foto: Kurir tv

Predrag Rajić, specijalni savetnik ministra odbrane Miloša Vučevića, za Kurir kaže da Kurtiju ovakvo licemerje neće proći.

- Kurti je fanatik i ekstremista koji boluje od mesijanskog kompleksa. On je čovek koji svesno provocira, ugnjetava i maltretira srpsku zajednicu kako bi ostvario svoj ultimativni cilj, a to je srpsko-albanski rat. Ipak, uprkos tome što se veoma trudi, to mu neće proći. Srbija zna kako da sačuva mir - konstatovao je Rajić za Kurir.

Performans u Vašingtonu Pored Bele kuće kružio kamion sa slikama stradanja Srba na Kosovu Ulicama Vašingtona, nedaleko od Bele kuće i Kapitola, kružio je kamion sa video-zidom i razglasom na kojem su se, uz poruke povodom obeležavanja Dana primirja, našle i slike stradanja Srba na Kosovu, ali i poruka kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju da je "marksistički diktator", prenosi Kosovo onlajn. Na video-zidu postavljenom na kamionu ređale su se slike razrušenih srpskih manastira, oskrnavljenih pravoslavnih grobova, poruke da Srbi na Kosovu žive u stalnom strahu, kao i podsećanje da su dva srpska dečaka ranjena na Badnje veče, a da je pripadnik bezbednosnih snaga Kosova koji ih je ranio pušten na slobodu. Prema informacijama s društvenih mreža, organizator ovog performansa je srpska dijaspora u SAD.

I. Žigić/