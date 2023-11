ANALIZA: Srbija ima jasno postavljene crvene linije, naš adut je Briselski sporazum, koji je potpisala i Evropska unija!

Dijalog Beograda i Prištine koji je, deluje, zapeo u ćorsokak, imajući u vidu da Priština jedino insistira na priznanju, što je za Srbiju crvena linija koja se neće preći, samo je kupovina vremena za sve strane u procesu, a koje, zapravo, ide u prilog Srbiji, ocena je sagovornika Kurira. Kako kažu, koliko god na priznanju insistirali i premijer privremenih kosovskih institucija Aljbin Kurti i deo zapadnih zemalja, naša država ima neoboriv adut, a to je Briselski sporazum, na koji je potpis stavila Evropska unija!

Naime, tokom dvodnevne posete Parizu, gde se sastao i sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je da zna da Makron neće da promeni svoj stav po kosovskom pitanju, ali je istakao da francuski predsednik zna šta je to što Beograd neće da promeni.

Prodaju rog za sveću

- Gledamo kako da napravimo neke stvari koje su dobre za očuvanje mira i stabilnosti, a koje ne štete našim vitalnim nacionalnim interesima, koje takođe pogoduju i Francuskoj, da bude sigurna da neće imati novo žarište i da se stvari polako rešavaju - naveo je predsednik Vučić.

Da ovakva situacija označava kupovinu vremena za sve strane, smatra i nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović.

- Zato je svako iz svojih interesa godinama otaljavao to pitanje kroz pregovore. Sada pak, kako su shvatili da kosovsko pitanje nije moguće rešiti po sopstvenoj želji, a i međunarodna situacija se zakomplikovala, nastojanja da se to pitanje reši preko kolena manje su aktuelna, već se pokušava da se to prevede sa zvaničnog na defakto priznavanje Kosova. No, predsednik Srbije je jasno odredio crvene linije: nema priznanja Kosova i njegovog ulaska u međunarodne institucije - kazao je Jovanović za Kurir.

Vladislav Jovanović foto: Kurir

On dodaje da će međunarodni posrednici insistirati da prikažu defakto priznanje kao benignu stvar, koja pritom pomaže Srbiji da se lakše krene ka Evropskoj uniji, odnosno, kako kaže iskusni diplomata, „da nam prodaju rog za sveću“.

Besnik Tahiri S Kurtijevom vladom zaboravimo na EU Šef poslaničke grupe ABK Besnik Tahiri rekao je da je ovogodišnji izveštaj Evropske komisije o Kosovu najnegativniji dosad, zbog čega je Kurtijevu vladu nazvao „vladom nazadovanja i nesposobnosti“. Sa ovom vladom, molim vas, možemo zaboraviti članstvo u EU! Možda su energije iscrpljene bežanjem od nekih tema, u kojima ova vlada nema ni hrabrosti ni liderstva - naveo je Tahiri.

- Ali mi to nećemo prihvatiti, tako da će nastaviti da se lome koplja i vodi bitka sa vremenom. U tom smislu, mi se nalazimo u boljoj situaciji nego pre godinu ili dve, jer nismo više potpuno sami naspram svemoćnog Zapada, koji je mogao da nas pritiska svom težinom. Sada i oni moraju da vode računa i o drugim svojim interesima jer su prinuđeni da ograničavaju sredstva i njihovu ubojitost kojom su se služili prema nama. To je naša šansa na neki način, vreme koje je prestalo da bude saveznik Prištine i Zapada počinje da bude naš saveznik. Na kraju će ceo Zapad, kada shvati da ne može da uspe sa ovakvom taktikom, da uvidi da treba da revidira svoje stavove - konstatovao je Jovanović za Kurir.

Jasni stavovi

Karijerni diplomata Zoran Milivojević ističe da je stanje stvari na strani Srbije i napominje da naša država ima jasne stavove mimo kojih neće odstupiti, što je, ističe, sada svima jasno.

- Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za nastavak dijaloga, već moraju da izvrše pritisak na Prištinu ako žele da se razgovori nastave. Jednostavno, postoji prethodno pitanje, Zajednica srpskih opština, i to mora pre svega da se reši jer je to ispregovarano. Postoji Briselski sporazum, koji je na snazi i na koji je EU stavila potpis. A poziciju Srbije sada svi znaju, Vučić je sve žive upoznao s time svakom prilikom poslednjih godina. Tako da, ako hoće mir, stabilnost i dijalog, jasno je šta mora da se uradi, ako hoće deeskalaciju, takođe se zna kome treba da se obrate, a to je Kurti, tj. Priština. Izlaz je vrlo prost i jednostavan, obaveza stara 11 godina mora da se ispuni - zaključio je Milivojević za Kurir.

Ivana Žigić