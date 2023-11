VUČIĆ IZ PARIZA: Uspevamo da čuvamo svoju politiku kao samostalna država, drastično smanjujemo razliku u odnosu na Evropu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu na mirovnom forumu, gde je imao niz važnih razgovora.

On je za TV Hepi rekao da su takvi forumi veoma važni da se razgovara, ali da će Srbija uvek da brani svoje interese.

- Razgovarali smo. Prvo jutros smo imali bilateralni sastanak koji je bio veoma dug, iscrpan sa belgijskim premijerom Aleksandrom de Kroom. Oni postaju predsedavajuća članica Evropske unije od 1. januara 2024. godine. Oni se pripremaju za taj period i razume se da će se baviti i Zapadnim Balkanom, regionom iz kojeg mi dolazimo, i zainteresovani su bili za kosovsko-metohijsku situaciju, ali i svi ostali - rekao je Vučić.

Međutim, kako je istakao predsednik, tema koja i u Parizu dominira je Gaza i izraelsko-palestinski sukob, a ponegde neko spomene i ukrajinsku krizu.

- Videli smo da su gotovo svi govorili, kao i gosti koji su dolazili iz Libana i svih drugih delova sveta, o stradanju dece na tom području i da je u fokusu bio život. Tako da smo mi, da li je to dobro ili loše, ipak negde malo skrajnuti u ovom trenutku - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je razgovarao i o evropskim integracijama sa belgijskim premijerom i da je to veoma važno, ali da to zavisi od raspoloženja u EU.

- Hoćemo li mi sledeće godine ili one tamo godine postati članica Evropske unije? Nećemo. I to nema veze sa nama, to nema veze ni sa kim. To ima veze sa raspoloženjem u EU. Prva je Francuska, koja želi drugačije da se postave odnosi unutar same Unije, da bi razmišljala o tome. Ja ne mislim da je to za nas sve posebno loše. Mislim da je dobro da razgovaramo o stvaranju jedinstvenog ekonomskog tržišta, da u tome učestvujemo, da dobijemo zelene takozvane propusne linije za naše kamione, da ne moraju da čekaju na granicama, time bi značajno smanjili svoje troškove - rekao je on.

Vučić je podsetio i da je nedavna poseta Ursule fon der Lajen veoma važna, jer Plan rasta za Zapadni Balkan donosi šest milijardi evra, a da bi više od dve milijarde trebalo da pripadne Srbiji.

- Dakle, vidimo šta je to još što možemo dobiti, što je to što još mi možemo da učinimo, naravno, želeći sebe da menjamo u pozitivnom smeru, ali uvek čuvajući naše nacionalne interese i čuvajući i naše tradicionalne prijatelje, ne okrećući im leđa u prvoj sekundi kada nam nije lako ili kada nam je teško, a da opet državu Srbiju nijednog trenutka ne ugrozimo. Nije nam laka pozicija, ali zato su ovi razgovori od izuzetnog značaja - dodao je on.

U izveštaju Evropske komisije ocenjeno je da je Srbija napredovala u određenim oblastima, a predsednik je ranije prokomentarisao da Srbija ide ka evropskom putu, ali da vodi računa o svojim interesima i da ima i prepreka na tom putu i da se one odnose pre svega na KiM i odnos prema Rusiji.

- Dve su ključne stvari, jedna je Kosovo i Metohija. Mi smo jedini koji imamo to posebno poglavlje 35. A druga stvar je usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Ja to nikada nisam krio. Čak kad su oni fini, videli ste da je Ursula von der Lajen bila zaista ljubazna i pristojna u Beogradu i nije htela ni da kaže - uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, nego je to onako diplomatski rekla - odnos, što valjda znači izjednačavanje u spoljnoj politici. Da prevedem ja to naravno, da sam sam rekao i to pred njom- to je uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji i oni će na tome razumljivo nastaviti da insistiraju - rekao je on.

Vučić je rekao da smo do sada uspevali da čuvamo svoju politiku i da budemo samostalna i nezavisna država.

- Jer ja sebi neretko postavim jedno pitanje. Ako mi moramo u svemu da budemo isti kao svi, a šta će nam onda uopšte država, šta će nam vlada? O čemu mi da donosimo odluku? O čemu građani Srbije da donose odluku - istakao je Vučić.

Otopljavanje odnosa SAD i Kine bilo bi dobro za svet.

- Svi znaju da predstoji veliko rivalstvo Amerike i Kine. Velika je stvar 15. novembra što se sastaju Bajden i Si. Ceo svet će da gleda taj susret u San Francisku u Kaliforniji. To su dve ubedljivo najmoćnije zemlje, a svi ostali, ma koliko snažni bili, mali su i nisu uporedivi sa ove dve velike sile, rekao je on.

On se osvrnuo i na naše rezultate koji se odnose na stopu rasta i istakao da će ove ove godine naši rezultati biti bolji tri puta, nego rezultati Evropske unije.

- Time drastično smanjujemo razliku između nas i Evrope. Oni su nam bežali, decenijama, napravili ogromnu razliku u odnosu na nas i mi polako tu razliku smanjujemo. Zato vidite sve veći broj ljudi koji se vraćaju iz Beča, koji se vraćaju iz Minhena u Beograd, naglasio je on.

On je rekao da kada prosečna plata pređe hiljadu evra, možemo da očekujemo da će vratiti i veći broj ljudi i podsetio da će to biti veoma brzo - za godinu i po dana, po njegovoj proceni. On je dodao da će sledeće godine država uložiti i ogromna sredstva u vojnu industriju ukoliko, kako je istakao, dobije poverenje naroda na izborima.

- Tražićemo još neke stvari, dakle oko povećanja dodatnih minimalaca, minimalnih plata i plata tokom sledeće godine, ali o tome kada budemo spremili taj plan u potpunosti, istakao je predsednik.

Upitan kako će region da reguje na odluku o dodatnim ulaganjima u vojnu industriju, Vučić je rekao da se to ne tiče regiona.

- Najvećim delom biće za izvoz. Naravno, ja potpišem da mora da ostane 25 odsto u Srbiji, a ostalo ljudi moraju da zarade, moraju da daju plate. Nama od toga živi dobar deo Užica, dobar deo Valjeva, dobar deo Čačka, Lučani. Kragujevac, Trstenik, dakle neću govoriti o Bariču i o tome da se polako vraća i 'UTVA' , 'Teleoptik' iz Zemuna, rekao je predsednik.

On je podsetio da ima i dobar deo privatnih kompanija koje dobro rade, trenutno za druge vojske širom sveta i istakao da se nada da će raditi i za našu vojnu industriju.

