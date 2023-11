ŠTO JE BABI MILO, TO JOJ SE I SNILO: Vučić iz Pariza o američkom zahtevu za formiranje ZSO u skladu sa ustavom tzv. Kosova (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Pariza je prokomentarisao jučerašnju izjavu američkog ambasadora u Prištini Džefrija Hovenijera, koji je ponovo zatražio hitno formiranje Zajednice srpskih opština, ali u skladu sa ustavom tzv. Kosova.

00:44 Vučić iz Pariza o ZSO

"Ja bih samo rekao što je babi milo, to joj se i snilo. Ali bih dodao još nešto – ako je nešto u skladu sa ustavom takozvanog Kosova, a što smo mi o tome pregovarali u Briselu? Što uopšte pregovaramo? To znači da to Srbi mogu danas da osnuju, ako je u skladu sa ustavom Kosova, niko to ne može da im zabrani. Pa što smo pregovarali? Pa što smo potpisivali ono što je bilo? Nego da se ja vratim na onaj prvi deo mog odgovora što je babi milo, to joj se i snilo", poručio je predsednik Vučić za RTS.

(Kurir.rs)