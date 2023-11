KAD NE POSTOJI NIKAKVA IDEJA: Goran Vesić: Opoziciji je jedina politika napad na predsednika Vučića i njegovu porodicu!

Bilo šta da se gradi ili novo uradi u Srbiji, Aleksandar Vučić je predmet napada od strane opozicije čija je jedina politika napad na predsednika Srbije i njegovu porodicu. To je besprizorno i ne dešava se nigde u svetu, izjavio je član Predsedništva SNS Goran Vesić.

On je, gostujuci na TV Pink, rekao da opozicija sve negativno što se desi u društvu povezuje sa vlašću, a kada vlast reaguje u skladu sa zakonom odjednom zaćute i ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo.

- Na tajkunskim medijima imate uglavnom iste političare, novinare i druge ljude koji su strucnjaci za sve, od spomenika Stefanu Nemanji, Beograd na vodi, brzu prugu Novi Sad-Subotica pa do autoputeva... Oni sve znaju i uvek imate istu matricu - kada se nešto dogodi kreću napadi i vodi se hajka, a kada se pokaže da su lagali, prelaze na sledeću temu kao da se ništa nije desilo - rekao je Vesić.

Kao primer je naveo rekonstrukciju Sava centra koji je prodat na javnom tenderu 2018. godine kompaniji "Delta holding", a koji je sada, kako je istakao, najbolji kongresni centar u ovom delu Evrope.

- Kada je objekat prodat na javnom tenderu na koji je svako mogao da se javi i ponudi više novca i bolje uslove tajkunski mediji su bili puni napisa da je prodat simbol Beograda, lagali su kako će Sava centar biti srušen i da će se tu graditi stanovi. Svako te napise može da nađe na internetu. Danas, kada je Sava centar otvoren i kada će zbog toga biti potrebno da se u Beogradu izgrade tri, četiri nova hotela visoke kategorije, svi oni ćute. U tim istim medijima imate hvalospeve o izgledu Sava centra. Kao da se ništa nije dogodilo. I niko od njih nije rekao "izvinite, lagali smo". Isti novinari sada pišu hvalospeve. To je Šolakovo novinarstvo - rekao je Vesić.

To je, kako je dodao, matrica napada na sadašnju vlast koja se ponavlja godinama.

Vesić je rekao da opozicija nema nijednu ideju šta bi mogla da uradi jer ništa i nije u stanju da uradi, kao što nema odgovor ni na jedno važno državno pitanje - o sankcijama prema Rusiji, o Kosovu i Metohiji...

- Oni znaju samo da napadaju predsednika Vučića i njegovu porodicu i to je njihova jedina kampanja. To je zaista bestidno, besprizorno i ne dešava se nigde u svetu. To je jedino što oni nude, a onda se posle čude kada ih Vučić pobedi na izborima, pa će opet da pričaju kako izbori nisu bili u redu, iako su na njima učestvovali i iako je vlast prihvatila svaki njihov zahtev po tom pitanju - zaključio je Vesić.

(Kurir.rs)