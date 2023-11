ZAŠTO ŠOLAK MRZI AUTO-PUTEVE U SRBIJI? Ministar Goran Vesić o izgradnji Moravskog koridora i neistinama koje objavljuje N1

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić objavio je tekst povodom neistina o Moravskom koridoru, a koje su objavili mediji Junajted grupe Dragana Šolaka. Vesić je objavu na Fejsbuku naslovio "Zašto Šolak mrzi auto-puteve u Srbiji?" u kojoj je najavio još izgrađenih kilometara. Povod za ovakvu rekciju ministra je tekst "Nije se desilo: Moravski koridor - deo po deo, a kad će ceo" koji je objavljen na portalu N1.

- Kako je tajkunu Draganu Šolaku žao što se gradi Moravski koridor. Šta drugo može da se očekuje od Šolaka koji troši milione evra, kako bi u stranim medijima plaćao tekstove ili poslanike protiv Srbije. Više je zla Šolak naneo Srbiji od mnogih koji su protiv ove zemlje ratovali. Da se vratimo na Moravski koridor. Koristim priliku da Šolakove medije obavestim da će do kraja ovog meseca biti završeno još deset kolometara deonice do Koševa. Tako će Kruševac biti priključen na auto-put. Siguran sam da to Šolaku kada sedi u Londonu ili igra golf na Bledu ne znači ništa. Ali za onih skoro 80 hiljada ljudi koji žive u Kruševcu to je značajno - poručio je Vesić.

Ministar dalje objašnjava kako će biti nastavljeno otvaranje Moravskog koridora, deo po deo.

- Do kraja sledeće godine biće završena deonica Preljina-Adrani, čime će Kraljevo da bude priključeno na Moravski koridor. Znam da to Šolaku ništa ne znači dok sedi u Majamiju ali za onih skoro 70 hiljada ljudi koji žive u Kraljevu to je značajno. U isto vreme završićemo Moravski koridor do Trstenika i Vrnjačke Banje. Možda je to Šolaku smešno ali u Vrnjačkoj Banji živi oko deset hiljada, a u Trsteniku oko 40 hiljada ljudi. I svaku deonicu ćemo da otvorimo koliko god to Šolaka nerviralo. Nije ga nerviralo kada je Tadić svečano otvarao deo po deo obilaznice oko Beograda ali u poluprofilu, dakle samo sa jednom trakom - napominje Vesić i nastavlja:

- Ah, umalo da zaboravim. Počinjemo da radimo i obilaznicu oko Kragujevca. Prvo oko pet kilometara kroz industrijsku zonu pa sve do Mrčajevaca preko Gruže. Pomislih da će to Šolaka da obraduje jer čovek je iz Kragujevca. Tu je zaradio prve pare švercujući i presnimavajući video kasete u garaži. Ali Šolak bi da se toga ne seća kao što se ne seća ni onih Putinovih advokata što su radili za njega. Neka se ne brine Šolak. Aleksandar Vučić će nastaviti da otvara izgrađene auto-puteve deonicu po deonicu. Znam da je ovaj tajkun besan zbog toga, ali nastavićemo još više da gradimo i ravijamo se u budućnosti, jer Srbija ne sme da stane!

Kurir.rs