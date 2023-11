OPOZICIJA I POLJOPRIVREDNIKE KORISTI U PRLJAVOJ KAMPANJI! Analitičari: Protesti i blokade puteva politički motivisani!

Četiri poljoprivredna udruženja protestuju prethodnih dana zahtevajući veće subvencije po hektaru, kao i povoljnije cene goriva, iako im je država pre šest meseci ispunila sve tadašnje zahteve koje su izneli. Stručnjaci ocenjuju da je u pitanju politički protest, te da opozicija perfidno koristi poljoprivrednike u svojoj prljavoj predizbornoj kampanji!

Udruženja poljoprivrednika Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice, Savez udruženja poljoprivrednika Banata i Udruženje poljoprivrednika Aradac traže subvencije po hektaru od 300 evra, "plavi dizel" bez akcize za 100 litara po hektaru, odnosno da dizel na svim pumpama bude bez akcize plus PDV od 1. januara, a poručuju da su spremni da blokade nastave i do Uskrsa ako bude potrebno.

Simptomatično, poljoprivrednike je brže-bolje podržao deo opozicije, pa su tako prvi podršku dali okupljeni na listi "Srbija protiv nasilja" u Vojvodini, kao i koalicija NADA, ali i glumica Svetlana Bojković, jedna od potpisnica ProGlasa.

Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković ukazala je da su ispunjene sve tačke iz sporazuma koji je u maju dogovoren s poljoprivrednicima i ocenila da su protesti politički.

foto: Beta/Vlada Srbije/Slobodan Miljević

- Na sastanku sam im dala apsolutni iznos svake subvencije koja je isplaćena i procenat nigde nije manji od 97 odsto za svaku meru! Nije još isplaćeno samo ono gde se dokumentacija dopunjuje - istakla je ministarka Tanasković.

Budžet povećan

Ona je dodala da će subvencije za 2024. godinu svakako biti veće.

- Minimalna cena stoji u zakonu, a mi ćemo isplaćivati shodno budžetu, a budžet je veći nego što je bio za 2023. Svi će dobiti iznos od 18.000 dinara, a iznos od 35.000 dinara dobiće po hektaru oni poljoprivrednici koji koriste sertifikovano seme - rekla je ona i dodala da je premija za mleko i sada 19 dinara, da su subvencionisani krediti postojali i 2023, pa nema razloga da ih ne bude u 2024, kao i da su podsticaji za priplodne mlečne krave i danas 40.000 dinara.

Ekonomista Miladin Kovačević za Kurir navodi da se posle pregovora poljoprivrednika i Vlade Srbije u maju nakon rebalansa budžeta najveća promena dogodila baš u sektoru poljoprivrede, odnosno subvencija u poljoprivredi.

foto: Kurir

- Ta promena je bila ukupno 32,2 milijarde dinara, odnosno izdaci za subvencije su povećani sa 68,7 na 101 milijardu dinara. To je najznačajnija promena koja se odigrala u rebalansu budžeta, a tu su bile povećane subvencije u biljnoj proizvodnji, subvencije po grlu, prelevmani... Uglavnom, tada su bili zadovoljeni zahtevi poljoprivrednika. U međuvremenu se i inflacija spuštala, pa i cene troškova proizvodnje u poljoprivredi, tako da ne vidim čime je sadašnji zahtev, koji stiže manje od pola godine posle ispunjenih uslova, uzrokovan, odnosno šta su dodatni razlozi u odnosu na one iznete u maju. To se ne vidi na osnovu logike i budžetske realizacije u ovoj godini. Deluje kao neka vrsta oportunitetnog zahteva u uslovima predizborne kampanje - istakao je Kovačević.

Politički spin

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ističe da su protesti poljoprivrednika definitivno politički.

foto: Kurir tv

- Svaki protest, tačnije svako okupljanje građana sa manje ili više jasnim zahtevima je politički skup ili performans, tako da nema zasebnih poljoprivrednih protesta gde tobož samoorganizovani građani ispostavljaju legitimne zahteve Vladi. Ovo su politički protesti, i to u naglašenom smislu jer se dešavaju u vreme kampanje i imaju posledice po korist ili štetu učesnika u izbornom procesu. Takođe, forma protesta, blokada, jeste politička, i to naglašeno politička jer treba da podstakne i druge građane da iz svojih razloga učestvuju u pobuni. Dakle, politički spin je priča o "samoorganizovanim građanima" svesnih svojih prava i interesa - kazao je Stanković.

Zahtevi poljoprivrednika Šta je traženo i ispunjeno u maju Poljoprivrednici dobili veće subvencije za 9.000 dinara, pa im država ukupno isplaćuje 18.000 dinara za najviše 20 hektara po domaćinstvu

Za 50 odsto je umanjena naknada za odvodnjavanje do kraja ove godine, a potom sledi njeno potpuno ukidanje

Poljoprivrednici su zahtevali i uvođenje "plavog dizela", koji se odnosi na olakšice ukidanjem akcize na 100 litara dizel-goriva po hektaru

Prelevmani za mleko povećani na 300 dinara

Davanja stočarima sa 30.000 dinara po grlu povećano na 40.000 dinara

Budući da je u maju bilo zakonski neizvodljivo, razmatranje zahteva da davanje po hektaru bude 300 evra ostavljeno je za narednu godinu

Dizel sa olakšicom Omogućena kupovina goriva za 129 dinara Kada je reč o zahtevu za dizel s olakšicom, ministarka Tanasković je rekla da poljoprivrednici hoće zeleni dizel, da neće refakciju. - U celom iznosu akcize je odobrena refakcija, usvojeno kroz zakon, i to stupa na snagu 1. januara sledeće godine. Sada svaki poljoprivrednik koji kupuje sa NIS karticom, uz koju je povlašćena cena goriva 179 dinara, može da povrati još 50 dinara, znači, kupuje gorivo po 129 dinara - navela je. Ona je dodala da je, povodom zahteva u vezi s izmenama zakona ili donošenjem uredbi, primetila da se to traži u trenutku kada Skupština ne zaseda i dok je vlada u tehničkom mandatu, što je, ističe ona, "osnovno nepoznavanje sistema".