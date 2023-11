PREDSEDNIK VUČIĆ: Nacionalni stadion u Beogradu biće završen do 1. decembra 2026.

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će nakon otvaranja stadiona u Zaječaru i Loznici biti rekonstruisani stadioni u Nišu i Kragujevcu, a sledi izgradnja nacionalnog stadiona u Beogradu.

On je u obilasku novoizgrađenog stadiona "Kraljevica" u Zaječaru u društvu predsednika UEFA Aleksandra Čeferina, rekao da će nacionalni stadion u Beogradu biti završen do 1. decembra 2026.

"Uputili smo dopis da se igra finale Lige Evrope kad se izgradi stadion, to će biti na stadionu koji će biti gotov do 1. decembra 2026. To će biti velika stvar, a što se tiče velikih takmičenja potrebna je bolja infrastruktura", rekao je Vučić.

On je naveo da pored Niša i Kragujevca, ostaje da se rekonstruišu beogradski stadioni Partizana i Crvene zvezde koji, kako je rekao, "moraju biti moderniji".

Vučić boravi u Zaječaru gde obilazi stadion čiji je kapacitet 8.168 mesta, ceo projekat koštao je 3,3 milijarde dinara, a izgradnja je započela pre dve i po godine.

Kurir.rs/Beta