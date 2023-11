ALBANCI PONOVO PRODUŽILI PRITVOR LUNETU: Milenković ostaje u zatvoru, advokat se žalio Apelacionom sudu

Treneru Kik-boks kluba "Kosovska Mitrovica" Milunu Milenkoviću Lunetu, koji je uhapšen 13. juna ove godine u Severnoj Mitrovici, produžen je pritvor za još dva meseca, potvrdio je njegov advokat Miodrag Brkljač.

“Pre nekoliko dana smo dobili rešenje sudije za prethodni postupak Mentora Barjaktarija koji je usvojio zahtev Specijalnog tužioca da se Lunetu produži pritvor za još dva meseca koji po poslednjem rešenju treba da traje do 12. januara naredne godine”, kaže Brkljač.

Dodaje da jedino kao novinu ili svetlu tačku u celom procesu vidi to što je sudija usvojio protivljenje koje su iskazali u pismenoj formi protiv zahteva Specijalnog tužioca u kom su istakli da nema osnova za produženje pritvora.

“Istakli smo da nema osnova za produženje pritvora po svakom osnovu a posebno zbog uticaja na navodne svedoke ili saučesnike jer je sud već saslušao jedan broj osumnjičenih u tom predmetu koji su navodno zajedno sa njim učestvovali u izvršenju tih krivičnih dela koja im se satavljaju na teret pa nema nikakve logike da se na njih može vršiti bilo kakav uticaj u smislu da to bude osnov za produženje pritvora”, dodaje Brkljač.

Brkljač navodi da je Milenkoviću pritvor produžen zbog opasnosti od bekstva i da to rade sa svim okrivljenima uz obrazloženje da pored kosovskog imaju i srpsko državljanstvo.

“Ta činjenica da on pored kosovskog ima i srpsko državljanstvo navodno znači da on može da pobegne u Srbiju što je besmisleno jer on može da ode u Srbiju i da nema srpsko državljanstvo”, kaže on.

Navodi da je odbrana juče uložila žalbu Apelacionom sudu i da čekaju da se po tom pitanju izjasne u odgovarajućem roku, iako, kako kaže, ti se rokovi nikada ne poštuju jer su to više orijentacioni rokovi.

Milun Milenković Lune se od hapšenja nalazi u pritvorskoj jedinici visokog rizika u Podujevu, a nakon hapšenja u Severnoj Mitrovici je održano više protestnih skupova Srba, sa kojih mu je poslata poruka podrške.

(Kurir.rs/Kosovo Online)