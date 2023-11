"UGLED SRBIJE DRAMATIČNO SKOČIO POSLE OSVAJANJA MEDALJE" Vučić sa šahistima: Prvi put u istoriji smo EVROPSKI PRVACI u šahu (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je članove muške šahovske reprezentacije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Naime, istorijski uspeh ostvarili su Aleksej Sarana, Aleksandar Predke, Aleksandar Inđić, Robert Markuš i Velimir Ivić, a prijem je organizovan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

1 / 20 Foto: Zorana Jevtić

Predsednik Vučić obratio se na svečanom prijemu i na samom početku je istakao da je Srbija po prvi put u svojoj istoriji prvak u šahu.

- Mnogo vam hvala što ste danas ovde, žao mi je što nema naših žena koje su fantastičan uspeh ostvarile u Budvi. Servantes je rekao da je ljudski život partija šaha, a Mihail Botvinil da je šah nauka, umetnost i sport. Naš Svetozar Gligorić je rekao da je šah borba sa samim sobom. Mi smo decenijama voleli i igrali šah i nikada nismo ostvarili ovo što su ovi momci uradili.

foto: Zorana Jevtić

- Doneli su zlato za Srbiju, Srbija je ispred Nemačke i Jermenije. Prvi put u svojoj istoriji naša zemlja je evropski prvak u šahu. Teško da smo se nadali, naše devojke su pritom bile fantastične. Osvojile su osmo mesto i bile vrlo blizu medalje. Izvanredne rezultate su postigli sa 16 miliona dinara budžetom. Mi smo rekli da sad idemo na 50 miliona budžet. Želimo da razvijamo šah, da razvijamo bazu, da vratimo šah u škole. Ova nacija je poznata po ogromnoj ljubavi prema toj drevnoj igri - istakao je predsednik.

- Nekada smo organizovali najveća šahovska takmičenja, to moramo da radimo i u budućnosti. Šahovski svet je poseban svet, ugled Srbije je dramatično skočio posle osvajanja medalje u Crnoj Gori, iako su mnogi u regionu to pokušali da sakriju, iako je to nemoguće. Što se nas tiče, kao država ćemo nastaviti da pomažemo, vama čestitam na medalji! - poručio je predsednik.

foto: Zorana Jevtić

- Od vas očekujem još mnogo, mnogo medalja. Božo, te pare što tražiš ti stižu, u Parizu očekujemo dvocifren broj, pa vi gledajte kako ćete da se izvučete. Sada moramo da idemo na dvocifren broj medalja iz Pariza, uzdam se u strelce i borce - rekao je Vučić i još jednom čestitao na velikom uspehu.

Nakon predsednika, selektor reprezentacije Miodrag Perunović obratio se okupljenima, zahvalivši se tom prilikom na podršci, razumevanju i povećanju budžeta.

- U ime ovih divnih momaka, želimo da vam zahvalimo na podršci, razumevanju, pa evo sad i povećanju budžeta, nadamo se da će pored ovog istorijskog uspeha pravi uspesi tek slediti i nemojte da sumnjate u nas. Hvala puno - rekao je selektor i predao poklon predsedniku Vučiću.

foto: Zorana Jevtić

Predsednik je na poklon dobio dres reprezentacije, kao i medaljon.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Dragan Lazić rekao je da je Srbija sve vreme pružala pomoć i podršku sportistima.

- Imali smo prvi put u istoriji šahovsku olimpijadu za invalide, i sve je to bilo uglavnom podržano od strane Republike Srbije. Ovo vidimo i kao uspeh saveza i naše zemlje, ali i svih nas. Hvala na velikoj podršci - rekao je Lazić i uručio medaljon Vučiću.

foto: Zorana Jevtić

Nešto kasnije, predsednik Vučić će prisustvovati obeležavanju početka radova na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević-Badovinci.

Početak radova zakazan je za 11 časova, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

