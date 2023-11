"ODLUČIO SAM DA NAPRAVIM HAOS U NATO" Lukava zamka srpskog vojnog obaveštajca! Bolje i od Bonda 007 a sve počelo u kafani! (FOTO)

BEOGRAD - General Jovan Milanović je uspeo da uspostavi redovan i vanredno efikasan obaveštajni rad, i upravo zbog toga što je raspolagao kvalitetnim informacijama, među prvima je shvatio u kojem pravcu se događaji kreću i da će agresija na SR Jugoslaviju biti krajnji epilog.

U direktnim kontaktima i preko informatora uverio se u to koliko je zapadna propaganda zatrovala i visoke ličnosti u NATO institucijama.

Iako su bili na visokim funkcijama, čak ni oni nisu znali pravu istinu. Odlučio da to njihovo shvatanje događaja na KiM pokuša da promeni ili da bar izazove sumnju u zapadnu „istinu“. Bila je to nova akcija u sklopu njegove obaveštajne operacije, koja je imala za cilj da izazove dileme i sukobe mišljenja vojnih i civilnih ličnosti iz različitih zemalja Alijanse, pre svega u Komandi NATO pakta, objavile su Novosti.

Procenio je da bi to moglo ometati donošenje konačne odluke, tragične za njegovu državu, a postojao je tračak nade da bi se od agresije moglo odustati.

Paralelno s tim, akcija je bila smišljena i zbog toga da saznavanjem prave istine broj potencijalnih kvalitetnih informatora bude povećan, a obaveštajna mreža kojom je upravljao proširena. Na taj način ne bi samo konstatovao stanje, nego stvorio šansu da preko pripremljenih informatora pokuša da utiče na donošenje odluka. Tako je general Milanović novom idejom koju je pretvorio u akciju, sa svojom obaveštajnom operacijom ušao u viši stepen obaveštajnog rada koji je svojstven samo najmoćnijim i najjačim obaveštajnim službama - one su dovoljno moćne da nakon što konstatuju stanje koje istražuju, ako je za njih nepovoljno, odmah krenu u protivakciju kako bi stvari okrenule u svoju korist.

Nemački general Klaus Nauman

Ko je francuski obaveštajac koji se žrtvovao zbog Srbije i zbog nje i robijao

Pjer Anri Binel (franc. Pierre-Henri Bunel, 7. jul 1952.) francuski je publicista i bivši obaveštajni major Francuske armije. Obavljao je dužnost šefa kabineta predvodnika francuske delegacije pri NATO u Briselu, kada je 1. oktobra 1998. godine predao generalu Jovanu Milanoviću planove NATO za bombardovanje SR Jugoslavije, što je dovelo do toga da ova intervencija bude odložena za gotovo šest meseci. Binel je zbog ovog postupka osuđen na 5 godina zatvora.

Nakon završene Vojne akademije Sen-Sir 1973. godine, stupio je francusku vojsku. Učestvovao je u misijama u Saudijskoj Arabiji 1990. godine.

Krajem 1998. godine, kada je član francuske delegacije NATO vojnom komitetu pri generalštabu u Briselu, priznao je da je važna dokumenta predao srpskom oficiru, nakon čega je optužen za izdaju. Priznao je da je ova dokumenta predao od jula do oktobra 1998. godine generalu Jovanu Milanoviću. Dokumenta su pokazivala buduće udare na SRJ tokom sukoba na Kosovu. Dok su novine navodno govorile o prosrpskim vezama u francuskoj vojsci, on se branio izjavivši da je radio po nalogu francuske obaveštajne službe kako bi pokazao srpskim oficirima da je opasnost od bombardovanja realna; kasnije je promenio iskaz i tvrdio da je to što je radio činio iz mržnje prema SAD.

Dana 15. decembra 2001. osuđen je u vojnom sudu na gubitak čina i zatvorsku kaznu od 5 godina. Iz zatvora je pušten u proleće 2002. godine.

U septembru 2013. godine predsednik Srbije Tomislav Nikolić ga je odlikovao zlatnom Medaljom za hrabrost „Miloš Obilić“. Medalju je dobio za ispoljenu hrabrost i delo ličnog herojstva - kao član francuske delegacije NATO-a pri Generalštabu u Briselu, predao je srpskom vojnom licu poverljiva dokumenta o potencijalnim ciljevima za bombardovanje Srbije i zbog toga je osuđen na kaznu zatvora od pet godina, može se pročitati na Vikipediji.