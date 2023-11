DAČIĆ: "Kosovo" nikada neće postati članica OEBS, rad ove organizacije gotovo potpuno paralisan

Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je danas u Skoplju, gde se održava 30. Ministarski savet OEBS-a, da Kosovo nikada neće postati članica te organizacije. Komentarišući navode da je Albanija tražila da Kosovo bude član OEBS-a, Dačić je rekao da se u toj organizaciji, srećom, odlučuje konsenzusom.

"Kosovo nikad neće moći da postane članica OEBS-a zato što se Srbija sa tim neće saglasiti", poručio je Dačić.

Kako je rekao, danas je mnogo puta u Skoplju pomenuto pitanje teritorijalnog integriteta, ali Srbija ne može da prihvati da je važniji teritorijalni integritet Ukrajine ili bilo koje druge zemlje od teritorijalnog integriteta Srbije. "Licemerno je da neko ovde govori o potrebi da se zaštiti princip teritorijalnog integriteta i da se otvoreno predlaže narušavanje principa teritorijalnog integriteta Srbije", naveo je Dačić.

Dačić je naveo da i u tom smislu šef misije Srbije pri OEBS-u Žarko Obradović ljude iz prijateljskih zemalja upoznaje sa situacijom na Kosovu i Metohiji. U tom smislu, podsetio je da je Misija OEBS-a organizovala izbore na Kosovu, posle potpisivanja Briselskog sporazuma, a sada, kaže, Aljbin Kurti neće ni da ih zove na izbore na Kosovu, dok ne dozvoljava Srbima da glasaju na parlamentarnim izborima.

"Eto, dokle se stiglo u nepoštovanju dogovora iz Brisela", primetio je Dačić.

Blokiran rad OEBS-a

On je ukazao i da su problemi koji postoje gotovo zakočili rad OEBS-a, kao posledica svega što se dešava u međunarodnim odnosima, odnosno rata u Ukrajini, međusobnih blokada.

"U ovom trenutku sve odluke su paralisane, ideja je bila zapadnih diplomata da Lavrov dođe na Samit jer bez Rusije ne mogu da se donose određene odluke. Već tri-četiri godine ovde ne možemo da donesemo nijednu političku odluku, nemoguće je doneti deklaraciju ili rezoluciju, jer nema saglasnosti. Ne može da se donse odluka o mandatima tzv. četvorke - Generalnog sekretara OEBS-a, direktora ODIHR-a, povernika za slobodu medija i komesara za manjine. To nije ispregovorano, postoji predlog da se produži za godinu dana, pa da se onda bira, a ako se to ne desi, da njhovi zamenici nastave da funckionisu. Ovo je opšta paraliza organizacije. Založili smo se da se nađe zajednički jezik jer ova organizacija je napravljena kao platforma za prevazilaženje, sprečavanje i prevenciju konflikata. Nažalost vreme u kojem živimo je donelo potpuno drugačiju političku smenu na međunarodnom planu. Videli ste da ima različitih ocena i osuda, ali nema nikakvog dogovora za budućnost mira u svetu", rekao je Dačić.

Na pitanje da li i konfuzija u ovoj organizaciji govori da je to ipak "početak kraja" rata u Ukrajini, Dačić je odgovorio da je to moguće, ali da ipak ne veruje da je tako nešto realno, jer teško da bi suprotstavljene strane mogle da se saglase oko toga šta bi bio kraj rata. "U sadašnjoj situaciji jedino što je realno je da dođe do privremenog prekida vatre, a za to je ipak potrebna saglasnost svih strana. Ali, nadam se da bi možda moglo da znači da je ovo početak drugačijeg gledanja na krizu", rekao je Dačić podsetivši da prošle godine u Poljskoj domaćini nisu ni zvali Rusije, dok su ove od domaćina to tražili neki ministri iz zapadne Evrope.

Jedino što je dogovoreno je da za 50. godišnjici od uspostavljanja OEBS-a 2025. predsedavajući bude Finska, u znak sećanja i počasti na prvu konferenciju koja je bila u Helsinkiju. Dačić je naveo i da je dogovoreno da sledeći domaćin Ministarskog saveta bude Malta, što je kompromis, jer trebalo da bude Estonija, s čim se nije složila Rusija.

On je podsetio da je OEBS organizacija koja je okuplja 57 članica, i da se prostire od Vankuvera do Vladivostoka.

Bez sastanka sa Lavrovom Na pitanje da li će se sresti sa Lavrovom, Dačić je odgovorio da nisu imali bilateralni sastanak jer je tamo kratko zbog izbora u Srbiji, ali da su se videli.

Na konstataciju da se Entoni Blinken i Sergej Lavrov nisu sreli, ali da bi to možda mogla da bude poruka početka dijaloga, Dačić je rekao da bi oni trebalo češće da se sreću, jer je to način za prevazilaženje problema.

(Kurir.rs)