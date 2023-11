IVICA DAČIĆ: Sastanak OEBS u Skoplju biće veoma značajan, ali težak

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će ministarski sastanak zemalja Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju biti značajan, ali težak, prenosi Beta.

- To je bila intencija i zapadnih zemalja da se pozove ruski ministar (Sergej Lavrov) da bi probalo da se dođe do nekog kompromisa oko budžeta i načina funkcionisanja cele organizacije - rekao je on novinarima nakon sastanka sa kazahstanskim kolegom Muratom Nurtleuom.

Dodao je da je ta organizacija ugrožena, a napravljena je ;u vreme Hladnog rata da bude platforma za prevladavanje i prevenciju sukoba.

Dačić je još rekao da funkcionisanje OEBS-a nije lako imajući u vidu da je konsenzus način odlučivanja, kao i težinu problema sa kojima se međunarodna zajednica suočava, zbog rata u Ukrajini i na Bliskom istoku.

- Biće veoma težak verovatno taj sastanak u Skoplju - rekao je.

