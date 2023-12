KO MOŽE BITI IKS FAKTOR 17. DECEMBRA: Analitičari: Neopredeljeni birači mogli bi da odluče izbore

Ima onih koji hoće da izađu na izbore, a za koga će glasati - odlučiće u poslednji čas. Njih ima oko 10 odsto, odnosno oko 40.000, ocena je Vladimira Pejića iz agencije "Faktor plus"

Na predstojećim parlamentarni, beogradskim i pokrajinskim izborima 17. decembra odlučujući, takozvani iks faktor mogli bi da budu upravo neopredeljeni birači, smatraju sagovornici Kurira i dodaju da ne treba zanemariti još jednu važnu kategoriju - penzionere. Ukazuju pak da, i pored svega, ne očekuju značajniju promenu postojećeg odnosa snaga na političkoj sceni.

Iznenađenje

Uprkos brojnim istraživanjima i prognozama koji prethode nedeljama, pa i mesecima pred svake izbore, neretko se desi određeno iznenađenje. Da bi tako moglo da bude i ovaj put, smatraju analitičari.

Tako Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus", za Kurir kaže da smatra da može doći do takozvanog odlučujućeg iks faktora, te da bi po njemu to mogli da budu jedino neopredeljeni birači.

- Imamo dve kategorije - apstinente i tradicionalno neopredeljene i one koji hoće da izađu na izbore, a za koga će glasati, odlučiće u poslednji čas. Njih ima oko 10 odsto, odnosno oko 40.000. Oni nisu neupućeni u politiku, već prate dešavanja na političkoj sceni, ali nisu još odlučili za koga će glasati, mogu i za vlast i za opoziciju - za SNS ili SPS ili, s druge strane, za "Srbiju protiv nasilja" ili neke desničarske stranke, te SDS Borisa Tadića ili Narodnu stranku Vuka Jeremića... Svakako na raspodelu snaga mogu da utiču baš ti koji prate situaciju, ali nisu još uvek odlučili kome će dati glas - smatra Pejić.

Važan rezervoar

S druge strane, politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da su važni i penzioneri i mladi, kao i neopredeljeni.

- Razlikuju se pak po stepenu discipline. Stariji glasači imaju najjače izražen osećaj građanske dužnosti, redovno glasaju i svim akterima su "omiljena ciljna grupa", dok su mladi enigma jer su u principu apolitični. Kada se politički izjašnjavaju, imaju potencijal da glasaju u ime ideala i glasaju često protiv, mada je u poslednjih dvadesetak godina jedan deo mlade populacije postao kalkulantski i okrenuo se putu ka životnom uspehu preko politike, pa im mogu biti i stranke vlasti odluka. Zato mi izgleda da su oni enigma i jesu važan rezervoar glasova - kaže Stanković za Kurir.

Dodaje da je o neopredeljenima teško govoriti.

- Njih ćete teško dovesti na birališta jer su skeptični i teško se identifikuju s nekom strankom. Najčešće su razočarani birači više opcija i nisu politički neinformisani. Dakle, penzioneri su potencijalni iks faktor broj 1, slede mladi, pa neopredeljeni. Penzioneri su disciplinovano i konzervativno biračko telo. Dakle, retko menjaju političku stranu i retko su nosilac promena, ostale dve grupacije su sklonije promenama, ali se ne podrazumeva da su protiv vlasti, posebno kad je opozicija isključivo zaokupljena negativnom kampanjom - kazao je on.

Presek stanja U trci za republički parlament 18 lista, za gradski 14 Republička izborna komisija proglasila je ukupno 18 izbornih lista za parlamentarne izbore 17. decembra 2023, što je za jednu listu manje nego u aprilu prošle godine. Kad je reč o beogradskim izborima, na njima će se nadmetati 14 izbornih lista stranaka i koalicija.

