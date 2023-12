LICEMERJE! MIKETIĆ se javno "gnušao" i tražio zabranu rijalitija zbog "kriminala i prostitucije", a plaćao prostitutke i narkotike

To je u duhu one narodne - ko o čemu, vojnik o skraćenju i žena lakog morala o poštenju. Oni koji se najviše bore protiv nezakonitih i nemoralnih stvari često se strukturološki baš time bave, ocena je profesora FPN Milana Petričkovića

Licemerje je čak i blaga reč koja može da opiše dela ili, preciznije rečeno, nedela pojedinih opozicionih političara! Moralno posrnuće je sintagma koja bi mogla da se primeni na aktera najnovijeg skandala - Đorđa Miketića, narodnog poslanika i kandidata liste "Srbija protiv nasilja", ali i njegovih saboraca koji su skočili zdušno da ga brane. A od čega da ga brane, nameće se logično pitanje? Od toga što je poslaničku platu, koju mu obezbeđuju svi poreski obveznici ove zemlje, trošio na prostitutke i bludničenje uz kokain, a sve to još i snimio?! Doduše, ne on lično, već pomagač, čiji se glas može čuti na snimku koji je dospeo u javnost, a koji je bez dileme nastao potpuno dobrovoljno.

Jedno pričaju, drugo rade

Umesto što su se iz petnih žila i Miketić i njegove kolege iz koalicije trudili da potpuno izvrnu činjenice i za ovaj lični skandal i bludničenje narodnog poslanika optuže državu i bezbednosne službe, poštenije bi bilo da građanima Srbije objasne kako je to od tobožnjeg borca za normalne porodične vrednosti, zagovornika ukidanja "rijaliti programa jer oni propagiraju kriminal, nasilje i prostituciju", o čemu su svi oni javno govorili prethodnih meseci, došao upravo do glavnog konzumenta narkotika i prostitutki.

Da podsetimo, još početkom maja, kad su sadašnji pripadnici izborne liste "Srbija protiv nasilja", među kojima je bio i Miketić, nezapamćenu tragediju u OŠ "Vladislav Ribnikar" počeli da koriste u političke svrhe organizujući proteste, jedan od glavnih zahteva bio je upravo ukidanje rijaliti programa i pojedinih televizija i novina.

I tu dolazimo do vrhunca licemerja. Među prvima je Miketića skočio da brani Savo Manojlović iz pokreta Kreni - Promeni, a upravo je on pre samo nekoliko meseci, govoreći o peticiji za oduzimanje dozvole televizijama Pink i Hepi zbog emitovanja rijaliti programa, između ostalog rekao:

- Niko ovde ne tvrdi da je rijaliti program jedini uzročnik onoga što nam se danas dešava kao društvu, ali kriminal, nasilje i prostitucija, koji su prezentovani kao pozitivne vrednosti, sigurno nemaju blagotvorno dejstvo za nas kao društvo. Nećemo da decu Srbije obrazuju Kristijan Golubović i Zmaj od Šipova, hoćemo da se obrazuju po modelu Jovana Jovanovića Zmaja i bajki Hansa Kristijana Andersena.

Odgovornost

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković za Kurir kaže da je to duboko licemerje i cinizam.

- To je u duhu one narodne - ko o čemu, vojnik o skraćenju i žena lakog morala o poštenju. Oni koji se najviše bore protiv nezakonitih i nemoralnih stvari često se strukturološki baš time bave, te u svojim krajnostima pozivaju i na pooštravanje pravila protiv onoga što sami krše. Ovo je jedan od tipičnih primera toga da na političkoj sceni Srbije postoji duboka kontroverza, odnosno sarkastičan oblik toga da oni koji najviše brane neke norme upravo suprotno sami postupaju - ocenjuje Petričković.

Kako kaže, turobna je stvarnost, što se vidi na ovom primeru, da je kod pojedinaca ogroman raskorak između onoga što propagiraju javno i onoga što sami rade.

- Bore se za navodne civilne i društvene vrednosti, a često među njima postoji princip dubokog licemerja i moralne hipokrizije. I to takođe jasno pokazuje da je u toj opozicionoj skupini prisutan isključivo lični interes, te da su sterilna, prazna i vulgarno politikantska organizacija. Na kraju, još je crnje šta sve tu postoji što na ovom snimku i ne vidimo - konstatovao je Petričković.

Politički analitičar Branko Radun kaže da bi bilo gde u Evropi ili SAD Miketić zbog ovoga odmah završio političku karijeru za ceo život.

- Na stranu to što je uradio i što još neko to i snima, najgore je što ga oni sada brane. On je uradio šta je uradio i u jednoj normalnoj političkoj kulturi on bi bio zamoljen da napusti priču i povuče se. Tako je svugde u Evropi i Americi. Ako nešto i nije krivično delo, postoji moralna odgovornost. A činjenica da ga koalicioni partneri brane je loša poruka za društvo i mlade jer im poručuju da je to što je uradio prihvatljivo, pa čak i poželjno. Vi, recimo, možete da se napijete i pravite gluposti, ali to jedan političar sebi ne sme da dopusti. Jednostavno, trebalo bi da postoji neki standard. Ne treba da budu sveci, ali ne smeju ni da rade ovakve stvari - ističe Radun za Kurir.

Ukazuje i da opozicija ovo predstavlja kao borbu za slobodu i Miketića kao žrtvu progona.

- A to je pogrešna strategija koja će koštati podrške tu listu. Sve normalne stranke, ponavljam, odmah bi ga sklonile - zaključio je Radun.

Đorđe Miketić Povlačim se iz kampanje Đorđe Miketić potvrdio je za list Danas da će se povući iz izborne kampanje, što je prethodno najavio kandidat za gradonačelnika Beograda liste "Srbija protiv nasilja" Vladimir Obradović. - Pomeram se iz kampanje jer moram da zaštitim porodicu, vodim pravnu borbu i da ne dozvolim da ovo blaćenje ugrozi pobedničku kampanju - rekao je, između ostalog, Miketić.

