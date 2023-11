"MIKETIĆ JE DOŽIVEO DNO DNA, TO JE NEDOPUSTIVO ZA NEKOGA NA JAVNOJ FUNKCIJI" Gosti Usijanja o skandalu sa eksplicitnim snimkom

Ako neko do juče nije znao ko je Đorđe Miketić, narodni poslanik i predsednik odbora stranke Zajedno, danas sigurno zna. Njegov lik i delo došli su u žižu javnosti zbog curenja intimnog video snimka na kom su droga i eksplicitni sadržaj.

Afera koja je mogla da ostane u razmerama - “žalosna posledica lične neodgovornosti”, buknula je u sveopšti skandal praćen manipulativnim optužbama na račun države, bezbednosnih službi, a u svrhu političkih obračuna.

Neprijatnost i sramota koje zbog svega oseća Đorđe Miketić, inače jedan od predstavnika izborne liste “Srbija protiv nasilja”, sigurno su neupitni i nemerljivi. Ali neprijatnost koju osećaju oni koje bi on trebalo da predstavlja u politici, Narodnoj skupštini, na izborima, najverovatnije je makar tolika da bi ovaj narodni poslanik, bar iz kurtoazije, trebalo da prihvati kritike da je “nedostojan mandata zbog nemorala” i da se zahvali na ukazanom poverenju”.

Umesto toga, prsti se upiru u sve druge, lične greške se poturaju kao "kolateralna šteta prljave politike", a pozivi na društvenu odgovornost se odbacuju s gađenjem.

U emisiji Usijanje o ovoj temi su govorili Miloš Parandilović, predsednik Pokreta "Novo lice Srbije", Aleksandar Gajović, novinar i publicista, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar.

Gajović se nije ustezao i odmah je doneo sud da je Miketić doživeo dno dna i da ovo sebi nije mogao da dozvoli.

- Ja sam ga vidio danas popodne prvi put i iskreno rečeno bio sam zatečen. Zatečen da to sebi osoba, tog ranga i funkcije može sebi da dozvoli. Poslanik, u ovom slučaju sa liste Dragana Đilas, nije doživeo dno dna, nego je to išlo ispod. To je čista pornografija, da se odmah razumemo. Da se ne krijemo iza lepih i kulturnih reči. To je klasična pornografija koja je definitivno nedozvoljena apsolutno za nekoga ko obavlja bilo kakvu javnu funkciju. Prvo, ko je snimio to? Ko je organizovao uopšte taj eksplicitni događaj. Kako je taj snimak dospeo u javnost i na društvenim mrežama?

Vuk Stanković je objasnio zašto službe bezbednosti nisu mogle da naprave ovaj snimak.

- Lansirana je interpretacija da su službe bezbednosti pustile taj snimak, a službe bezbednosti kada gledate snimak nemaju nikakve veze sa time. One mogu biti autor snimka samo pod pretpostavkom postavljanja nekih skrivenih kamera ili tajnih prislušnih uređaja. Što se u ovom slučaju nije dogodilo, već je neko direktno to snimao i taj snimak je dospeo na društvene mreže. Kako je došao na društvene mreže? To je pitanje na koje se teško nalazi odgovor čak i kada se profesionalci time bave. Danas na društvenim mrežama curi svašta - rekao je Vuk Stanković i dodao:

- Ja sam nažalost video taj video. Kada u ovakav skandal bude upleten neko ko je narodni poslanik, onda to postaje javna tema. Sam gospodin Miketić je u svoju odbranu napravio jedan narativ da je on nekakva žrtva službe bezbednosti. Ja još jednom kažem, nisu službe bezbednosti poslale svoje agente da naprave dramaturški scenario toga što se događalo u toj sobi. To je uradio svojom voljom akter tog filma i još dvoje koji su u to uključeni. Dakle, to je nečija slobodna volja da se na taj način kreće u sferi svoje privatnosti i čini to transparentim preko tih kamera.

Potom se dotakao reči da službe bezbednosti rade u interesu vlasti.

- Koji je interes je službi bezbednosti da se bave Đorđem Miketićem. Sama BIA je rekla da gospodin Miketić nije predmet njihovog interesovanja. Zašto? Zato što je BIA bila pod pritiskom jednog dela javnosti da se izjasni o tom slučaju. Znate li šta znači kada tajna služba mora da da informaciju javnosti koga prati, a koga ne? To znači da više nije tajna.

- Dakle, vi ste zbog jednog moralističkog diskursa koji je kritični navodno naterali službu bezbednosti da vam da popis ljudi koji prate. Obesmislili ste je. Drugo, ko je znao za Đorđa Miketića kao političku ličnost? On je samo jedan od mnogih u okviru opozicije i nije čovek koji može bilo koga sa svojim rejtingom na vlasti da ugrozi. Dakle ta priča da mu je neko smestio da bi mu skinuo rejting ne stoji.

Gajović je odmah potom istakao da ovaj događaj ne može imati opravdanja.

- Ovaj događaj ni u jednom trenutku ne može da ima opravdanje. Imate li vi dokaz ko je dao taj snimak? Bezbedonosne službe se bave pornografijom i blate nekoga? Ako ste vi upravu onda smo mi kao zemlja u velikom problemu. Ne znam, ali dajte neki dokaz. Ovako, to je paušalna priča i razvodnjavanje slučaja koji je vrlo osetljiv - rekao je Gajović.

Voditeljka Silvija Slamnig je upitala Parandilovića da li je u kontaktu sa Miketićem nakon ovoga što se desilo, s obzirom na to da su na istoj listi za izbore, a to je Srbija protiv nasilja.

- Nisam imao kontakt sa njim ni pre, a ni posle toga nekakva je specijalna, poznajemo se, ali ništa više od toga. Tako da bez želje da amnestiram bilo koga, niti da ja odgovaram u bilo čije ime, u bilo čije postupke, mislim da je on dovoljno rekao na tu temu. Ali mi mislim da mi kao država i kao narod, mašimo suštinu i naših života i postojanja države kao takve. Dakle, službe bezbednosti u ovoj zemlji se ne bave ozbiljnim stvarima - rekao je Parandilović.

