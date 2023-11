"SRAMOTA JE DA SE GOVORI ŠTA JE NA NJEMU" Vučić: Miketić iskoristio privatni kućni snimak da sebe predstavi kao žrtvu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je poslanik Zajedno Đorđe Miketić, kom je navodno zaprećeno objavljivanjem eksplicitnih fotografija iz privatnog života, "iskoristio privatni kućni snimak da sebe predstavi kao žrtvu".

Vučić je povodom tog slučaja rekao da Miketić "odlično zna ko ga je snimao" a da to kako je dodao, nije Bezbednosno-informativna agencija (BIA).

"Bezbednosno-informativna agencija je odmah povela istragu i zaključila da je to skinuto sa snimka koji nije napravljen tajnom kamerom već kako sam dobio informaciju od BIA, snimao je iz blizine neko od njihovih prijatelja. On (Miketić) ima taj snimak, neka ga objavi", rekao je Vučić za televiziju Hepi.

Ocenio je da je "sramota" da se govori o sadržini tog snimka.

"To nije ljubakanje sa devojkama kako bi on želeo da predstavi, to nikakve veze nema sa muško-ženskim, muško-muškim, žensko-ženskim odnosima", rekao je predsednik Srbije.

