UŽIVO UPRKOS KORONI I RATOVIMA, MI IDEMO NAPRED! Vučić: Sutra kreću isplate penzionerima, veoma brzo i isplate za srednjoškolce

O ekonomski merama

- Sutra kreću isplate penzionerima, prekosutra korisnicima socijalne pomoći i negovateljicama, veoma brzo kreće isplata i za srednjoškolsku decu i to mislimo da je pred praznike dobra, lepa mera, koja je obradovala ljude. Stopa javnog duga je 51 odsto i što je neverovatno uprkos koroni, ratovima, migrantima.

O "Ribnikaru"

- Jutros su mi pokazali, došla im je Milica Stamenkovski, ne znam da li je Nova S ili N1, pitanje novinarke je ništa vlada, ništa država nije uradila za roditelje u Ribnikaru. Ljudima želim da objasnim, radi se o roditeljima ubijene dece koji su s pravom, morate da čujete i drugu stranu. Trebalo je da budu predstavljeni u Savetu roditelja, Branko Anđelković je trebalo da bude u Savetu roditelja, roditelj ubijenog deteta i to je vlada podržala. Država Srbija je uputila molbu i zahtev da prihvate tog čoveka, oni nisu želeli. Roditelji kažu da žele da država sama radi na memorijalnom centru. Ja sam primio te roditelje, Ana bezbroj puta. Kad neko ko ništa ne zna o tome, a želi korist od toga, dehumanizujući vas, kao nekog ko ne brine o roditeljima, a oni su toliko brinuli o njima da čak ni saučešće nisu uputili.

O napadu opozicionih medija

- Prvi put je neko precizno merio u sekund sve i onda to tako zvuči. Kada to izračunate u novcu, koliko je para uloženo u kampanju svrgavanja vlasti, za moje rušene, desetina, stotina miliona evra su potrošili do sada - rekao je predsednik na početku.

- Svaki dan je od jutra do mraka isto, vremenska prognoza, Vučić je kriv. I vremenska prognoza ne može bez Vučića. Toliko sam navikao da mi je svejedno. Kad je sunce onda teramo radnike da rade po vrućini, kada je sneg i kada u Rumuniji i Bugarskoj imate hiljade ljudi bez struje, sneg je ponovo iznenadio Vučića i njegove. To ne možete da promenite - objasnio je predsednik.(Kurir.rs/I.R.)