SRBIJA PUNOM PAROM IDE NAPRED: Vučić prisustvovao otvaranju radova na brzoj saobraćajnici - LJUDI OVO NISU MOGLI NI DA SANJAJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obeležavanju početka radova na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević‒Badovinci.

Vučić na kraju obilaska pozdravio radnike

Predsednik Vučić se na kraju obilaska kratko zahvalio radnicima, i rekao je da će država sve na vreme isplatiti.

- Odakle ste uglavnom? Od svuda, jugozapadna Srbija najviše znači. Dobro. Kako porodice bez vas izdržavaju. Dobro oni bez vas, ali vi bez njih teško. Kada pare donesete sve je dobro - kazao je predsednik kroz smeh.

Srećan rad vam želim, pozdravite porodice, poručio je Vučić radnicima.

Predsednik nastavio obilazak gradilišta, pa ponovo pričao sa novinarima

U nastavku obilaska gradilišta, predsednik se raspitivao da li je eksproprijacija završena, na šta je dobio odgovor da su sva dokumenta predata.

Vučić se obratio i ambasadoru Azerbejdžana Kamilu Hasijevu.

- Hvala vama ekselencijo na svemu, hvala predsedniku Alijevu, i siguran sam da će vaša kompanija posao uraditi na najbolji način. Uskoro ćemo se videti, mislim da 10. otvaramo interkonektor sa Bugarima, biće i predsednik Alijev - rekao je predsednik.

Potom je ponovo razgovarao sa novinarima, i prokomentarisao je sukob Vladimira Gajića iz Narodne stranke i Radomira Lazovića sa liste Srbija protiv nasilja.

- Što bih komentarisao njihove međusobne sukobe. Da mi se bilo šta dopalo u programu liste Srbija protiv nasilja, podržao bi ih. Ali pošto program nemaju, onda nemam šta da kažem. Što se tiče KiM, odnosa prema geopolitici i unutrašnjim pitanjima, mislim da je njihova politika veoma loša - istakao je predsednik.

Još jednom je ponovio da je svejedno za koga iz opozicije glasaju građani, taj glas će otići Đilasu.

- A posle izbora će svi da izađu i da se žale da nije bilo fer i pošteno - kazao je kratko Vučić.

Vučić o zaposlenosti, izborima i kampanji protiv njega

Razgovarajući sa novinarima, Vučić je rekao da je danas 550.000 ljudi više zaposleno nego što je bilo pre 11 godina, iako nas ima manje zbog nedovoljnog prirodnog priraštaja.

- To je dokaz koliko bolje stojimo nego nekada. Uvek ima bezbroj problema i bezbroj stvari, morate više brige da pokazujete. Zemlja ide u dobrom smeru, bolje je nego što je bilo - rekao je on.

Komentarišući tvrdnje analitičara Đorđa Vukadinovića, da Ivici Dačiću ne bi bio prvi put da menja parlamentarni blok, predsednik kaže:

- A on se razume u javno mnjenje ko ja u stoni tenis. Ne bih komentarisao to, to je pitanje za njih.

Ističe da će ubuduće govoriti da "sumnja" i da "misli" da je Šolak veliki kriminalac.

- Moram da kažem da je to moje mišljenje. Mislim da je mnogo dokaza predato tužilaštvu, i za pranje para. Mislim da vode određene postupke, istraga se vodi, vode se svakakva čuda. Ali je tačno da ne smem da ljude nazivam kriminalcima dok ne stigne pravosnažna presuda. Prihvatam kritiku - kazao je predsednik.

On dodaje da danas radi svoj posao kao predsednik građana, i da nije u funkcionerskoj kampanji.

- To što sam ja podržao listu "Srbija ne sme da stane", to je apsolutno fer. Ne želim da zemlju unište oni koji su je uništavali već. Došli smo da otvaramo velelepne stadione, ali ja ih nisam otvorio. Ne mogu da mi zabrane da se šetam. A taj zakon za kampanju se odnosi samo na nosioce izbornih listi, a ja nisam nosilac. Ovde sam zamolio da se skine govornica, došao sam samo da obiđem, da pokažem ljudima šta radimo. Držao sam se fer i korektnog odnosa da pokažem ljudima kako se to radi - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da će dva puta do izbora ići u inostranstvo, po dva ili tri dana.

- Tako da me nećete mnogo gledati. Sve vreme dok budem bio u zemlji iskoristiću da pomognem listi "Srbija ne sme da stane". Ljudi nisu mogli ni da sanjaju da će dobijati brze saobraćajnice. To moramo da nastavimo da radimo, a ne da se vrate na vlast oni koji metar puta nisu napravili. To je moj stav, i sa tom negativnom kampanjom ja nemam nikakav problem - kazao je on.

Ističe i da je jedina validna procena ona koju će doneti građani.

- Ja ne volim da iznosim precizne brojeve, ne zato što ih nemam. Mi svakog dana radimo precizna istraživanja. Važno je da ljudi ne misle da je kraj, i da su stvari završene. Bitka će biti neizvesna. Dakle sve liste zajedno, ne računajući SVM, na nivou Srbije, od Đilasove liste do socijalističke liste, svi oni zajedno imaju 3-4 odsto manje nego mi sami. Ako bi oni uspeli za 20 dana da to preokrenu, oni bi bili u prednosti za 1 ili 2 odsto, i onda bi mi sa SVM bili na ivici - kazao je predsednik.

On je dodao da veruje da ljudi vide ko šta radi i koliko radi.

- Ne bude li rezultat dobar, mi ćemo prvi čestitati pobedniku. Bilo u Beogradu, bilo na nivou Srbije - rekao je Vučić.

Kaže i da posledice za građane mogu biti opasne, i da bi se Srbija vratila u prošlost.

- U vreme katančenja fabrika, u vreme kada su gledali kako sebe da bogate. Oni pričaju o tehničkim vladama, ne bi radili ništa godinu dana, već bi se borili za vlast - dodaje on.

Ističe da većinska, pristojna i normalna Srbija ne želi nikoga da vređa, niti da napada porodice.

- Mi se bavimo programima i planovima, i onim što nas čeka u budućnosti - kazao je predsednik, i na pitanja novinarke N1 rekao da nema pojma ni šta su probiotici, niti da li ih neko deli u kampanji.

- A drugi su dobili probiotik, vi niste. Pa kako vas preskočiše. Reći ću im da dođu kod vas, i to dva probiotika da dobijete. Žaklina, nabavićemo vam, i bromazepam jedan, samo da lakše podnesete rezultate 17. decembra - kazao je Vučić kroz smeh.

Predsednik u obilasku gradilišta

Predsednik Vučić je u 11.10 stigao na gradilište na kom počinje izgradnja puta. On je u društvu ministra građevinarstva Gorana Vesića pregledao tablu na kojoj je iscrtana ruta ovog puta.

- I u Titovo vreme nisu građeni putevi u tom pravcu, prema Republici Srpskoj, tačnije Bosni, kao da su namerno hteli da nas udalje. Srećan sam i ponosan, što Srem i Mačva dobijaju ovakve puteve - rekao je Vučić.

Istakao je da kada bude urađen put do Tekeriša lakše će biti đacima da posete slavnu planinu Cer.

- Kada je daleko, neće ljudi da idu. Koliko je širok Pavlovića most? To je bio divan čovek, i divna porodica - rekao je Vučić govoreći o graničnom prelazu sa Republikom Srpskom.

On je u razgovoru sa novinarima rekao da je tražio da Srbija i BiH udruže snage po pitanju modernizacije železnice.

- Ipak, ima mnogo neslaganja, ali uprkos neslaganjima stvari idu napred. Do Bijeljine će se stizati od Beograda za sat i 15 minuta. Da bi ljudi mogli brže da se kreću, onda će i Bijeljina biti više vezana za Beograd nego za bilo šta drugo. Dalje se ide ka Brčkom i Banjaluci. Treba da vidimo onda i za Tuzlu i Sarajevo dalje - istieč predsednik.

Vesić je rekao da pregovaramo sa BiH po pitanju tagova za putarinu, dok je sa Hrvatskom to pitanje rešeno.

- I sa Grčkom pregovaramo, a sa Severnom Makedonijom je to rešeno - kazao je Vesić.

Predsednik Vučić je istakao i da su javne finansije u dobrom stanju.

- Nikada ne bih rekao da je sjajno i odlično, uvek može bolje. Ali, stopa javnog duga je niža u odnosu na 90 odsto zemalja EU. U Francuskoj je 120 odsto BDP, u Nemačkoj na 77 odsto. To dovoljno govori o svemu, a posebno imajući činjenicu da kada sam 2014. postao predsednik Vlade stopa javnog duga je bila 79 odsto, a danas je 51 odsto - rekao je on.

Vučić ističe i da imamo odličnu likvidnost, i da su ogromna ulaganja u velike projekte širom zemlje.

- Smajli će nas izaći dve milijarde evra. Sve je to mnogo novca, ali to dovodi investitore i zapošljava ljude. Danas je Srbija na istorijskom nivou što se zaposlenosti tiče, i nadam se da ćemo nastaviti da privlačimo investitore - kaže predsednik.

Ranije danas, predsednik se sastao sa članovima muške šahovske reprezentacije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

