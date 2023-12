LICEMERJE ĐILASOVIH JURIŠNIKA: Pljuvali po SNS, a sad pokazali svoj kol-centar gde se utrkuju da zovu birače

Dragan Đilas i ljudi koje je okupio na svojoj izbornoj listi "Srbija protiv nasilja" pokazali su neviđeno licererje pošto su pokušali da naprave aferu od kol-centra Srpske napredne stranke, a istovremeno su organizovali sopstvene kol-centre i skupljali glasove za sebe. I ovoga puta je izašlo na videlo da je Đilasova taktika prljava i neprincipijelna - pozivanje građana na glasanje je fer igra samo kada donosi njemu glasove, a kada to rade politički protivnici onda je to nepošteno i sumnjivo.

Dobrica Veselinović, kandidat na Đilasovoj listi, objavio je video-klip u kojem ponosno predstavlja kol-centar koji radi u animiranju birača i prikupljanju glasova za ovu grupaciju. Dakle, na snimku vidimo simpatizere i aktiviste koji besomučno telefoniraju i rade isto ono što se zamera vladajućoj stranci. Međutim, ovde se tvrdi da je njihov kol-centar pravi, a onaj naprednjački nije, što je još jedan izraz lažnog elitizma od kojeg boluju Đilas i njegovi saborci.

- Prenosimo deo atmosfere kol-centra Zeleno-levog fronta, koalicije Srbija protiv nasilja. U našem kol-centru rade pravi volonteri i ljudi koji žele dobro ovom gradu. Želimo da se zahvalimo i Igoru Brakusu što je izdvojio svoje vreme i pozivao ljude da izađu na izbore i glasaju 17. decembra. Promena je počela - stoji u opisu videa u kojem Veselinović pokazuje kako rade njihovi pozivari.

Pošto su se Đilasovi saborci sami pohvalili svojim kol-centrom, jasno je da to nije nikakva izmišljotina SNS, već jedan od mnogih alata koji sve razvijene demokratije koriste u izbornim kampanjama. Tako je CINS, koji je pokušao da od kol-centra SNS napravi skandal, mogao da prošeta i do Zemuna i raspita se kako to funkcioniše u Đilasovom taboru. Ista priča je mogla da nastane i iz tako usmerenog istraživanja. Ali ne, ovde je i trebalo da bude meta isključivo SNS, odnosno vlast. Praviti skandal po svaki cenu pokazala se kao jadna strategija i juče kada je kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić isprovociran, što je samo potvrdilo da opozicija i dalje na ubijenoj deci u OŠ "Vladislav Ribnikar" skuplja političke poene. Ako je ovo pokušaj da se sanira politička šteta zbog bluda i razvrata Đorđa Miketića, onda je Đilas skroz promašio temu.

Kurir.rs