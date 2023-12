Trideset treći dan kampanje za parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji. Republička izborna komisija je saopštila da će ukupan broj birača na predstojećim izborima iznositi 6.500.165.

Na parlamentarnim izborima učestvuje 18 lista, a na pokrajinskim 13.

Izbori su i danas bili tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV, a gost voditeljke Olje Lazarević bio je novnar i publicista Aleksandar Gajović.

Voditeljku je zanimalo da li je moguće pridobiti ikod iz korpusa od 14 odsto glasača koji po tradiciji ne izlaze na izbore.

- Pa, teško. To su uglavnom ili razočarani ljudi koji ne žele da učestvuju u izborima, ili jednostavno inertni ljudi koje ne interesuje uopšte kako će izbori proći, ili je u pitanju jednostavno jedna indolencija u smislu da ih mrzi da izađu na izbore. To su ta tri razloga zbog čega imamo dobar jedan postotak birača koji neće izaći, a tako će biti po svemu sudeći i ovoga puta, jer imam utisak da se u tom nekom smislu nije kod njih nešto mnogo izmenilo. Ali treba naravno računati na one koji svoje pravo koriste, znači svoje pravo da biraju i da budu birani i u tom nekom smislu moj utisak je da će i ovoga puta biti preko 50 odsto izašlih, što je očekivano - započeo je Gajović, pa dao procenu u vezi sa ishodom izbora, sa akcentom na beogradske.

03:20 ZA NJIH SU OVI IZBORI BITI ILI NE BITI Gajović: Beogradski će biti neizvesniji, ali nisam siguran da će DOĆI DO SMENE VLASTI

- E sad, kakvi će ishodi biti? Vi ste rekli u samoj najavi da je najveća neizvesnost u Beogradu. Pa videćemo da li je baš neizvesnost ili izvesnost. U svakom slučaju, dve, da tako kažemo, tri, pa možda čak i četiri opcije postoje za Beograd. Imamo ove opozicione, Srbija protiv nasilja, to je koalicija u jednom bloku, a s druge strane naravno imamo Srpsku naprednu stranku, koja je i prethodnih godina bila pobednik. Uz koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije, i ovoga puta pojačana sa Srpskom radikalnom strankom, ne bih baš bio siguran da će doći do te promene i tog nekog prevrata - ocenio je Gajović.

Ipak, priznao je da lista Srbija protiv nasilja ima svoje šanse na predstojećim izborima.

- Moguće je, s obzirom da je ova koalicija u poslednje vreme pojačali svoju kampanju. Vidimo da su ne samo u Beogradu, već da su dosta aktivni i u celoj Srbiji. Ovako, i u tom nekom smislu, u najmanju ruku možemo da kažemo da će možda biti više neizvesno nego na onim prošlim izborima, iako se čini da Srpska napredna stranka koja je imala i miting u Beogradskoj Štark areni, se baš onako ozbiljno priprema za ovaj jedan ispit koji je, kako i njihovi lideri kažu, biti ili ne biti - zaključio je Gajović.

