SVE ŽEŠĆI RAT IZMEĐU BIVŠIH SARADNIKA: Boris Tadić: Đilas je svojom izjavom direktno optužio Mikija Aleksića da je LAŽOV!

Rat između nekadašnjih saboraca i stranačkih kolega Borisa Tadića, lidera Socijaldemokratske stranke, i Dragana Đilasa, predsednika Stranke slobode i pravde, postaje sve žešći!

Nakon što je Tadić izjavio da nije deo izborne liste "Srbija protiv nasilja" zbog Đilasa, te da je pregovarački proces o koaliciji otišao u ćorsokak onog momenta kada se lider SSP-a uključio "sa svojom snagom u određenim medijima i finansijskom snagom", reagovao je Đilas i preko medija poručio Tadiću da je "znao jednog čoveka koji je bio predsednik Srbije koji je pobeđivao Šešeljevog radikala Tomislava Nikolića osvojivši čak 2,3 miliona glasova".

Đilas odgovorio na tvrdnje Borisa Tadića: "Ako ga neko sretne neka mu kaže da se ne bavim njime, da o njemu nikada ne pričam iz dva razloga” ⬇️ https://t.co/g9aUCHo9nK — Stranka slobode i pravde (@SlobodaIPravda) December 3, 2023

- Ako ga neko sretne, neka mu kaže da se ne bavim njime, da o njemu nikada ne pričam iz dva razloga. Prvi - jer poštujem ono što je nekada radio. I drugi - žao mi je da gledam kako je od onakvog čoveka doveo sebe na nivo stranke od jedan posto glasova u kojoj nije ostao niko osim njega. Kažite mu i da, bez obzira na sve teške reči koje mi stalno upućuje kao što to rade i naprednjaci, on nije moj politički protivnik već su to Aleksandar Vučić i njegov režim - poručio je Đilas preko medija.

Na ovu izjavu ponovo je reagovao Boris Tadić koji je preko društvene mreže Iks (bivši Tviter) poručio Đilasu da je sve što je izneo o "odnosu prema SDS-u i meni tokom pregovora lično preneo Miki Aleksić"!

Pošto mi se javno obratio javno ću mu i odgovoriti. Nije nikakve potrebe, Dragane @DraganDjilas bilo da mi se obraćaš preko medija na ovu temu i da cinično poručuješ šta da mi kaže neko “ako me sretne”. Sve što sam izneo o tvom odnosu prema SDS-u i meni tokom pregovora mi je… — Boris Tadić (@BorisTadic58) December 3, 2023

- I pozvao sam te, baš zato da te ne bih optuživao spram toga što mi je on preneo, već da bih od tebe čuo šta je istina iza koje ti stojiš lično. Međutim, nisi se javio. Vrlo je zanimljivo da tada nisi hteo da se javiš, čak ni javno da odgovoriš, da bi tek sada odgovorio, usred kampanje i nakon nekoliko nedelja (???) Neko bi rekao strateška odluka u svrhu manipulacije opozicionim glasačima, a ne iskrena reakcija - napisao je Tadić.

On je dodao da je Đilas svojom izjavom optužio nosioca svoje liste Mikija Aleksića da je lažov koji je sprečio sabiranje opozicionih glasova.

- To rešite među sobom, a meni si mogao kao čovek da odgovoriš na poziv, a ne kao političar u kampanji da mi pišeš sarkastična pisma. Licemerno je da našoj listi želiš sreću na izborima, a da istovremeno vređaš, govoreći da su "NIKO", sve ljude koji su u SDS i bore se najsnažnije protiv ove vlasti. Ovakvo nipodaštavanje opozicione stranke svakako služi samo Vučiću, a nikako tvojoj deklarativnoj zabrinutosti za opozicione glasove - nastavlja Tadić.

- Da, nekada si bio jedan od mojih najbližih saradnika i drugi čovek naše tada zajedničke stranke. Ni ja odavno ne prepoznajem tog čoveka s kojim sam zajedno radio na izgradnji bolje Srbije, ali valjda promena vlasti menja i neke ljude. Kako god, uvek ću smatrati da je ono, u šta su se pretvorili naši međusobni odnosi, možda i naš najveći neuspeh. Bilo da sam ja tebe ranije pogrešno procenio ili ti mene nakon te 2012... Ili i jedno i drugo - zaključio je Tadić.

(Kurir.rs)