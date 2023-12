"NIJE TO 'SRBIJA PROTIV NASILJA', NEGO ĐILAS" Ne kažem to ja, nego i Boris Tadić: Mašinskim mozgom bi da ZAGADI JAVNI PROSTOR

Za tačno 16 dana građani Srbije izaći će na vanredne parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Predizborne aktivnosti su u punom jeku, a koalicija “Srbija protiv nasilja” u međuvremenu je uzdramana "aferom Miketić".

Nedavno su se lik i delo njihovog predstavnika Đorđa Miketića našli u žiži javnosti zbog intimnog snimka koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Da li je Miketić politička žrtva kako se predstavio ili je nedostojan mandata, između ostalog, razgovarala je urednica i voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Snežana Petrović sa svojim gostom, Srđanom Barcem iz Centra za društvenu stabilnost.

- Drugog dana kampanje sam pričao da je počelo prljavo, imali smo onaj, ne možemo nazvati film, već propagandni materijal "Državni gambit". Onda se nastavilo dalje u ovoj kampanji sa dosta takvih spinova koji u stvari više dezavuišu glasače nego što imamo stvarnu političku promociju političkih ideja i praznik demokratije što jesu izbori gde svako treba da ponudi konkretnu politiku za koju će moći da dobije podršku birača - kaže Barac.

Osvrnuo se i na snimak sa glavnim protagonistom Đorđem Miketićem u glavnoj ulozi.

- Ovde smo videli, nije sporno sad, ne bih ulazio, snimci jesu ili nisu, ali imali smo pokušaj stvaranja priče da je to u stvari napad na jednog kandidata od strane Bezbednosno informativne agencije koja treba da stvori taj narativ da država, odnosno bezbednosne strukture ove države se uključuju u kampanju što ja mislim da je bilo zaista opasno.

Voditeljku Snežanu Petrović zanimalo je da li je to ono što zapravo zapanjuje više nego sami ti snimci i ono što je isplivalo na površinu i javnost, način na koji Miketića brane oni koji politički stojei iza njega.

- To je sad tema i sad treba da se polarizuje društvo da li ga brani ili napada, a ja mislim da to o tome ne bi trebalo da se razgovara. Odnosno, mislim da je taj pokušaj da to pretvorimo kao napad države na Miketića još jednom govori da u stvari nema politike u sklopu te opozicione graniture koja se zove, ne Srbije protiv nasilja, treba da se zove Dragan Đilas. On je glavni opozicioni finansijer, kreator političke misli u opozicionim redovima ili možemo reći i gospodar opozicionih političara. Tu čujemo čak i od Borisa Tadića koji je isto tako opozicioni kandidat - dodao je Barac.

Gost Kurir TV istakao je da Đilas svojim "mašinskim mozgom" pokušava da dođe do nacionalne frekvencije kroz plasiranje određenih političkih ideja koje bi treba da zagade politički prostor.

- To je ono opasno što mi se ne sviđa - zaključio je Barac.

Kurir.rs/M. R.

