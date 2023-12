TEŠKA PARANOJA! Đilasova opozicija do te mere opsednuta Vučićem, da im smeta i taksista koji ga je hvalio?!

Da je domaća opozicija potpuno opsednuta predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dokazano je do sada nebrojeno puta, ali da je do te mere u redovima partija pod patronatom Dragana Đilasa zavladala paranoja sve više pokazuju mediji pod njegovom direktnom kontrolom! Tako je opskurni portal Direktno.rs, koji se ni do sada, doduše, nije isticao preteranom oštroumnošću u svojim tekstovima, ako se mogu tako i nazvati, prevazišao sebe - po principu "reče mi jedan čovek", na udarnu stranicu plasirali su naslov "SNS ubacio botove među taksiste - hvale Vučića, kude opoziciju".

Da cirkus bude kompletan, "sagovornike" koji bi potvrdili ovu suludu tezu, naravno, nemaju, ali su ovi "profesionalci" citirali dvojicu navodnih i naravno, anonimnih, korisnika veb sajta Redit koji su se, je l te, žalili da su im taksisti i vozači Car go tokom vožnje hvalili Vučića (?!).

foto: Printscreen

"Na veb sajtu Redit jedan od građana je između ostalog napisao: "Cargo, ako želis kompleksaše sa 0 din u džepu, koji voze jaguare, da ti pričaju o zivotu . Iz svake njihove davež reči izbija tesna saradnja sa SNS-om." Drugi je pak bio mnogo konretniji: "za 20 minuta vožnje više od deset puta mi je vozač imenom i prezimenom spomenuo Vučiča. Toliko ga je hvalio da sam imao utisak da su se videli ili čuli pre minut ili dva" - piše na portalu Direktno.rs.

E, u tom grmu leži zec! Eto "neoborivih dokaza" za potpisnika ovi redova na Đilasovom portalu da taksisti, konkretnije, jedan taksista, jer im se na jednog korisnik Redita požalio, "botuju za SNS"?!

Paranoja i opsednutost predsednikom Vučićem su debelo uzeli maha i dosegli vrhunac, moglo bi biti jedino objašnjenje za ovu sumanutu tezu.

Kurir.rs