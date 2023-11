"OPOZICIJA JE OVE IZBORE SVELA NA REFERENDUM ZA ILI PROTIV VUČIĆA!" Stručnjaci oštro: Srbi ne vole da trpe nepravdu

Za tačno 19 dana održaće se vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u 65 opština i gradova. Istraživači javnog mnjenja ne predviđaju velike zaokrete u odnosu na prethodno glasanje, mada su lideri opozicije optimističniji nego što im to dozvoljavaju statistički podaci.

Pripadnici vlasti su skeptičniji u odnosu na prognoze, a predsednik Aleksandar Vučić je rekao "da ako pobedi opozicija, on više neće biti predsednik".

Gosti Usijanja bili su prof. Vladimir Vuletić, sociolog, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Boban Stojanović, politikolog.

Vuletić je konstatovao da je veliki deo kampanje prošao u međusobnom optuživanju: Vidimo da je prošlo već pola kampanje. Teško da možemo reći koja su dominantna pitanja. Tu su klasična prepucavanja i optuživanja. Činilo se da SNS ima pozitivnu kampanju, ali I oni su napravili zaokret i sad sa opet brani lik i delo predsednika Srbije. Opozicija je imala isključivo negativnu kampanju, ali drugačije nije ni mogla, jer se oni samo oko toga slažu. Ono što je bitno jeste da i jedni i drugi moraju da animiraju što veći broj građana. Ni vlasti ni opoziciji ne odgovara da izlaznost bude mala, a po svoj prilici neće biti velika - rekao je.

08:34 OPOZICIJA JE OVE IZBORE SVENA NA REFERENDUM ZA ILI PROTIV VUČIĆA! Stručnjaci oštro: Srbi ne vole da trpe nepravdu

Stojanović smatra da bi građani trebalo ga glasaju u odnosu na teme koje politički subjekti otvaraju: Voleo bih da možemo da glasamo na osnovu tema koje politički subjekti otvaraju. To, nažalost nije slučaj, jer postoji ogroman pritisak na birače odnosno ogromna kontrola birača. To je važna stvar, jer se solidnom broju birača u Srbiji uskraćuju osnovna ljudska prava, a to je glasanje po svojim stavima I ubeđenjuma - rekao je Stojanović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Druga stvar jeste kako mediji predstavljaju te teme. Vi na svim medijima sa nacionalnom frekvencijom imate potpuno drugčiu sliku. Vi ćete tamo čuti kako smo lideri u regionu, da nije prihvaćen francusko- nemački plan I td. Dakle., u svim manjim mestima je ozbiljna kontrola političkog života i sa druge strane velika propaganda sa medija sa nacionalnom frekvencijom. Glavne teme su visoka inflacija i pitanje Kosova koje deluje da vlast želi da ostavi po strani, a opozicija to koristi i to im je okosnica kampanje. Ostale teme su čini mi se skrajnute.

Vuk Stanković navodi da će odlučiti poverenje u onog ko je lider.

- Da počnem od ovog poslenjeg. Ovo što je vrsta podrazumeva konkretne dokaze. Gde, kad, kako je neko vršio pritisak? Ovako načelno možete uvek da priča. Ako govorimo opozicionim diskursu oni se više bave tima kakav je Vučić u očima karikaturista nego što se bavi političkim nepravdama. Ono što su moje informacija, ja na svojim random mestu nemam politike. Niko nikoga ne pita ko je za opoziciju. Niko nikoga ništa ne pita. Ne mogu da govorim o tome što. Ako je to tačno imali bi bune po Srbiji - rekao je.

- Ono što odlučuje je poverenje u onoga ko je lider. Predstavljanje rezultata koji su do sad postignuti uz predstavljanje nekih ciljeva za budućnost. Opozicija je svela kampanju na referendum za i protiv Vučića. Tri su teme koje se izdvajaju. To su Kosovo, ekonomska pitanja i pitanje korupcije I ekologije. Ono čega ima jako malo to je zajedničko gledanje na neke teme. Mi smo društvo oštrih suprotnosti i to ova kampanja još više izražava. Ono što građane može da opredeli to je ono što sledi posle. Vi imate s jedne strane predvidivi kontinuitet I nepredvidivi diskontinuitet - rekao je Vuk Stanković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Srbi ne vole da trpe ne pravdu bilo da one dolaze od vlasti ili tuđina. Tako da bi mi sad imali bune po Srbiji da je sve tačno što se priča. Učenje naše demokratije 90tih godina podrazumevale su razne pobune.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:20 POSTOJAO JE SPORAZUM IZMEĐU VLASTI I OPOZICIJE?! Vuletić otkrio u koje 3 situacije se raspisuju VANDREDNI IZBORI