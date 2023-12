TEŠKA FARSA Bežali od Kosova, sad se utrkuju ko će da se slika! Analitičari: Opoziciju ta tema ne zanima, ali jure POLITIČKE POENE

Predstavnici opozicije koji su prethodnih mesec i po maltene bežali od teme Kosova, ne nudeći nijedno moguće rešenje za ovo najvažnije državno pitanje i ne obraćajući se našem narodu koji tamo živi, u finišu kampanje i te kako pokušavaju da se politički okoriste, te se utrkuju ko će pre u južnu pokrajinu! Uz obavezno fotografisanje, razume se.

Sagovornici Kurira saglasni su u oceni da predstavnike opozicije, i desničarski i proevropski orijentisane, po svemu sudeći Kosovo i ne zanima, već pokušavaju u poslednji čas da prikupe političke poene.

Juriš

Lideri opozicije su, nakon brojnih komentara dela javnosti koji ih je na društvenim mrežama kritikovao baš zbog toga što ne nude nikakvo rešenje za KiM, pohitali brže-bolje da se "operu", pa su jurnuli na Kosovo. Čak je i jedan od opozicionara, lider Dosta je bilo Saša Radulović, u emisiji "Utisak nedelje" javno spočitao članici liste "Srbija protiv nasilja" Mariniki Tepić to što se ne izjašnjavaju o Kosovu.

Tako su južnu srpsku pokrajinu prethodnih dana posetili predstavnici koalicije NADA, koju čine Novi DSS i POKS, te nosilac liste "Srbija protiv nasilja" Miroslav Aleksić, koji je u Gračanici izjavio da se ta koalicija protivi usvajanju francusko-nemačkog plana, dok je korak dalje otišao lider LDP Čedomir Jovanović, koji se u Prištini sastao sa Aljbinom Kurtijem, za kog je rekao da ga poznaje 30 godina.

Prethodno je predsednica Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski objavila na društvenim mrežama da je ušla na Kosovo kroz šumu, alternativnim putem, slikala se i vratila put centralne Srbije.

Podli način

Da je sve samo predizborni performans osoba koje Kosovo ne zanima, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković.

- Ovo je samo njihova promocija. Kvazidiplomatijom pokušavaju da uberu neke političke poene jer ti obilasci Kosova sada, u poslednjem trenutku, jedino njima idu u prilog, da pokušaju da se prikažu kao potencijalni faktori koji bi, podržani od Zapada, mogli da se bave rešenjem kosovskog pitanja. Hoće pritom da na jedan podli način izdejstvuju kredibilitet kod zapadnih faktora i predstave se kao neko ko navodno može sutra da izdejstvuje neki sporazum. Sve u svemu, samo im je bitno eksponiranje. Sve to je odsustvo političke korektnosti, političkog morala i političkog samodostojanstva i ne biraju se sredstva da bi se došlo do određenog cilja, a nigde ni programa ni koncepta - kazao je Petričković za Kurir.

Politički analitičar Branko Radun za Kurir kaže da je opozicija shvatila da je napravila grešku time što se uopšte nije bavila pitanjem Kosova, pa sada pokušava u poslednjem trenutku da umanji štetu pred izbore.

- Njihova istraživanja javnog mnjenja pokazala su da je glavni problem opozicije, naročito te građanske, to što ne deluje patriotski, jer su neki u toj koaliciji oko Đilasa govorili da su za nezavisno Kosovo, neki da su za sankcije Rusiji, neki su govorili o genocidu u Srebrenici itd. A sada su shvatili da im je to glavni problem, da to odbija umerene birače i hoće da na brzinu eliminišu te probleme u kampanji. Takođe, počeli su i da ih prozivaju zbog toga drugi politički akteri i podsećali ih na to šta je ko od njih govorio. I sada je na sceni standardni "demidž kontrol", pa su odlučili da malo pooštre tu kosovsku retoriku, da se pojave tamo i sl. To je bio očekivani manevar jer su videli da je to većinska Srbija i da ne mogu da ostvare solidan rezultat bez Kosova, pa su svi krenuli svesno udesno. Ali, prase ne može da se uhrani uoči Božića - ocenjuje Radun.

