"ZAŠTO BISTE IŠLI DVA SATA KOLIMA , KADA BRŽE STIŽETE VOZOM?" Goran Vesić za Kurir TV: Menjaju se navike, ovo je veoma važno

Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture gostovao je u jutarnjem programu "Redakcija" Kurir televizije i razgovarao sa voditeljkom Oljom Lazarević o subvencionisanju 10 avio linija iz Kraljeva i Niša.

Objasnio je po čemu je ovaj tender drugačiji od prethodnih.

Ove godine, istakao je Vesić, raspisan je tender na pet godina.

- Važno je da razvijamo i druge aerodrome, osim surčinskog aerodroma. Imali smo sedmomilionitog putnika. Plan ove godine i rekord je bio sedam miliona putnika! Naš kapacitet tamo će biti do 15 miliona putnika - rekao je.

Između 10 i 12. decembra sezona će biti završena sa 4,1 miliona putnika, a kako objašnjava Vesić, to je rekord za Srbiju.

Ovoga leta bilo je problema na aerodromu Nikola Tesla kada je reč o uslugama u oblasti zemaljskog opsluživanja, ali i to je rešeno uspostavljanjem saradnje sa vodećim globalnim partnerom za usluge zemaljskog opsluživanja “Menzies Aviation.

U nastavku dotakao se i te saradnje.

- Francuska kompanija "Vansi" je uložila pola milijarde evra u aerodrom, ali nisu dovoljno dobro razumeli situaciju sa povećanim brojem letova. Doneli smo odluku da liberalizujemo tržište i omogućili svim drugim kompanijama, koje imlaju dozvolu, da mogu da rade zemaljske operacije na našim aerodromima. Ući će jedna britanska kompanija sa kojom je Srbija potpisala ugovor, grčka kompanija i biće ih još, to je sad slobodno, stvar tržišta... - rekao je i najavio rad na razvijanju vazdušnog saobraćaja u Kraljevu.

02:00 ZAŠTO BISTE IŠLI DVA SATA KOLIMA , KADA MOŽETE DA STIGNETE VOZOM ZA UPOLA MANJE? Goran Vesić za Kurir TV: Ovo je veoma važno

Zatim, prokomentarisao je izgradnju brze pruge ka Bugarskoj, koja će doprineti poboljšanju saobraćaja u Srbiji.

Takođe, najavljeno je puštanje u saobraćaj deo Moravskog koridora od Makrešana do Koševa. Vesić je naveo kolika je dužina tog dela koridora.

- Ljudi tom brzom prugom mogu da dođu do Niša iako žive u Skoplju. Sve ove nove saobraćajnice će značiti. Dužina tog dela koridora je 10,7 kilometara. Pustili smo jedan deo moravskog koridora 16 kilometara i sada puštamo još 10. Sledeće godine priključujemo i Kraljevo, to je druga strana moravskog koridora. Od petelje Pojati pa sve do petlje Preljina. Spaja dva velika grada Kruševac i Kraljevo. Suština je u tome da će od Preljine, prema Čačku, tako da će Kraljevo biti priključeno, kao i Požarevac - obilaznicu. Biće priključena i Loznica - rekao je Vesić.

Podsetio je na to da se nekada vozom putovalo redovno, a da su vozovi pomalo zaboravljeni, te se radi na tome da se i oni ponovo "vrate u modu".

- Menjaju se navike. Imate najveći broj putnika između Beograda i Novog Sada koji idu vozom. Zašto biste išli dva sata kolima, kada možete da stignete za sto minuta vozom? Važno je da uradimo regionalne pruge koje voze na 120 km/h. Sada radimo Kraljevo-Stalać- Rudnica, radimo Beograd-Sarajevo prugu, Subotica- Sombor- Bogojevo... Oni su bitni radi zaštite životne sredine, a akcenat je na prugama jer takođe znači i manje automobila, veći kapacitet putovanja, a voz nema konflikt znate kada polazite i kada stižete - istakao je Vesić.

Osvrnuo se na politička angažovanja liste predsednika Srbije "Srbija ne sme da stane"do 17. decembra.

- Još uvek nismo završili sve, ne žive svi ljudi dobro, ali nastavimo li ovako doći ćemo do plate koja će da bude 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra - rekao je.

Kurir.rs/T.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:08 Sletanje na aerodrom po kiši