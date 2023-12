IZBORI NISU IGRA, NEMA POPRAVNOG ISPITA Vučević poslao jasnu poruku: Srbija je naša kuća i treba da odlučimo ko je prvi domaćin

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević istakao je za Hepi televiziju da opozicija vodi neozbiljnu politiku i gaji čistu mržnju prema Vučiću. On se osvrnuo i na politiku svoje stranke i njene dalje ciljeve.

Ljudi su osetili da može doći do političke opasnosti

-Ono što smo osetili u Areni, nismo osetili od 2012. godine. Odavno nisam video da ljudi dolaze lako, da se okupljaju, nego i da imaju energiju koja vodi ka pobedi. Ljudi su osetili da može doći do političke opasnosti. Da zaista može da dođe do naizgled nespojivih opcija koje bi mogle da žestoko ugroze Srbiju.. Bila je serija napada na Vučića i ljegovu porodicu- majku, oca, decu. Interesantno je da oni koji se kunu u kosovski zavet, a koji kritikuju Vučića za odnos prema KiM, sa gomilom optužbi da će ga izdati, lako uđu na KiM, a baš taj Vučić ne može da uđe na Kosovo- naglasio je predsednik SNS.

Srbija je naša kuća, kakva je zavisi od nas

On je kazao da je Čeda Jovanović možda i najpošteniji, jer je priznao da je Kurti njegov prijatelj.

foto: Printscreen/HappyTV

-On bar to nije krio. Za Čedu je to verovatno nezavisno Kosovo, a za ove je to Sveta zemlja, ali Kurti da ih pusti na nju. Lažni desničari- POKS, Miloš Jovanović, Dveri- hoće u koaliciju sa onima koji kažu da je Kosovo nezavisno. Koja politika Vlade bi bila kad sedi Boško Obradović, Marinika Tepić, Lazović- šta sad oni rade po pitanju KiM? Za šta bi glasala ta većina? Da li bi nastavili saradnju s Kinom? Ovaj stručnjak koji je bio u kabinetu Ane Brnabić, sad se setio da je zelena evropska opcija. Taj dični gospodin treba sutra da otima stanove u Beogradu na vodi, to je najavio. On misli da je neka 1945. Tako se ide u EU. Neozbiljna politika i čista mržnja prema Vučiću. To je sve. Verujem da građani razumeju. Izbori nisu igra, nema popravnog ispita. Nije vam u junu dobra ocena, pa ćete da izađete u avgustu na popravni pred komisiju. U najmanje četiri godine se rešava sudbina. Srbija je naša kuća, kakva je zavisi od nas. Mi treba da odlučimo ko je prvi domaćin među nama. Ako ćemo da odlučimo one koje su sve opljačkali, ne očekujte da će vam kuća procvetati- tvrdi Vučević i dodaje:

foto: Printscreen/HappyTV

-Mislim da se oduševe kada ih neko pozove u ambasade. Oni samo ne smeju da se jasno opredele da ne bi izgubili glasače. Njima je neko rekao da samo tuku po Vučiću, kakve plate, penzije, puteve. Mi smo fokusirani na ono što smo uradili i šta želimo da radimo dalje. A urađeno je mnogo. To ne vidi samo onaj ko je politički slep i ne čuje onaj ko je politički gluv. Ne možete da ne vidite rezultate. Da li je nešto moglo brže ili bolje, možda jeste. Da li je dramatično bolje nego 2012. godine, jeste. Ono što je nama fokus, jeste ono što ćemo da radimo u naredim godinama. To je da ekonomski put mora da bude siguran, čvrsta nacionalna politika, Srbija jeste na evropskom putu, ali čuvamo Srbiju na KiM i Republiku Srpsku. Brinemo o Srbima gde god da žive u skladu sa međunarodnim pravom. To je Srbija koja do 2027. treba da bude ekonomski i tehnološki naprednija, ali koja ne treba da se odrekne svoje kulture, tradicije i narodnog identiteta. To ne znači da istorija počinje od nas, da mi ne razumemo prošlost ili da ne cenimo to što je naš narod preživeo, a svakako razumemo nove okolnosti i vreme koje zahteva od nas neku novu sposobnost. To je jedinstven spoj. Završili smo Hram sv. Save, otvarali galerije, ulagali u policiju i vojsku.

Jedino priznajemo izbornu volju građana

Počinje da se zabranjuje politička kampanja, a to nas vodi ka ukidanju političkih stranaka, rekao je predsednik SNS.

-"Ne smete da idete od vrata do vrata", "Uznemiravate građane", "Ne smete da telefonirate", "Ne smete da iznosite štandove", "Sklonite se sa televizora". Šta hoćete? Suština demokratije je politički pluralizam, da ljudi imaju mogućnost izbora između različitih politika. Mi sada ne smemo da zovemo svoje članove i sigurne glasove. Kažu vi ste organizovano doveli ljude. Pa, najbolje da pravimo neorganizovani miting. Prirodno je da stranka radi na svojoj infrastrukturi. Vi ste svi imali kol centar. Prvu kampanju od vrata do vrata su radili žuti, demokrate. Kako tada nije bila zabranjena, kako tada niko nije rekao da uznemiravate ljude? Mi imamo pravo da obilazimo naše članove, da im nosimo stranački materijal i informacije. Pošto vi ne možete da uradite miting u Areni ili da imate kampanju od vrata do vrata, pošto imate šest i po aktivista, onda niko drugi ne sme to da radi. Ali, Veselinović može da bude u kol centru. Čovek koji je celog života građanski aktivista. Pa, ko te sine plata? Sad ste iz tog aktivizma smislili da vodite grad ili državu. Vidimo kako vaše kolege vode Zagreb. Bandić je za njih napravio Zagreb. To su ljudi koji nikada ništa nisu uradili, ali on je interesantan. Samo da se građani ne igraju, kako glasamo 17. decembra tako će nam biti. Što se tiče naše liste "Aleksandar Vučić- Srbija ne sme da stane".